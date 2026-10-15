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Aprueban una moratoria para multas de tránsito y del SEOM con descuentos de hasta el 50%: las faltas que quedan excluidas

La ordenanza alcanza a infracciones cometidas hasta el 31 de julio de 2026 que estén pendientes de sentencia en la Justicia Administrativa de Faltas. El régimen tendrá una vigencia de 60 días y también permitirá pagar en hasta seis cuotas, con un interés mensual del 2%.

15 de octubre 2026 · 15:23hs
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El Concejo aprobó una moratoria para multas de tránsito y SEOM con descuentos de hasta el 50%: las faltas que quedan excluidas

El Concejo aprobó una moratoria para multas de tránsito y SEOM con descuentos de hasta el 50%: las faltas que quedan excluidas

El Concejo Municipal aprobó este jueves una ordenanza que establece un régimen excepcional para regularizar multas por infracciones de tránsito y vinculadas al Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), cometidas hasta el 31 de julio de este año y que se encuentren pendientes de sentencia por la Justicia Administrativa de Faltas.

Los infractores podrán adherir voluntariamente a la moratoria, que contempla una reducción del 50% sobre el monto mínimo de la multa para quienes opten por pagar de contado.

También se habilitará la posibilidad de celebrar convenios de pago. En ese caso, quienes adhieran deberán abonar el 80% del monto correspondiente, en hasta seis cuotas mensuales, con un interés de financiación del 2% mensual.

El régimen tendrá una vigencia de 60 días y no incluirá todas las infracciones. Quedarán excluidas aquellas vinculadas con la conducción de vehículos en estado de alteración psíquica, ebriedad o bajo los efectos de tóxicos o estupefacientes.

Tampoco podrán acceder al beneficio quienes se hayan negado a realizar los tests requeridos por la autoridad o hayan disputado carreras en la vía pública.

multas moratoria Concejo

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