Aprueban una moratoria para multas de tránsito y del SEOM con descuentos de hasta el 50%: las faltas que quedan excluidas

La ordenanza alcanza a infracciones cometidas hasta el 31 de julio de 2026 que estén pendientes de sentencia en la Justicia Administrativa de Faltas. El régimen tendrá una vigencia de 60 días y también permitirá pagar en hasta seis cuotas, con un interés mensual del 2%.

El Concejo aprobó una moratoria para multas de tránsito y SEOM con descuentos de hasta el 50%: las faltas que quedan excluidas

El Concejo Municipal aprobó este jueves una ordenanza que establece un régimen excepcional para regularizar multas por infracciones de tránsito y vinculadas al Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) , cometidas hasta el 31 de julio de este año y que se encuentren pendientes de sentencia por la Justicia Administrativa de Faltas.

Los infractores podrán adherir voluntariamente a la moratoria, que contempla una reducción del 50% sobre el monto mínimo de la multa para quienes opten por pagar de contado .

También se habilitará la posibilidad de celebrar convenios de pago. En ese caso, quienes adhieran deberán abonar el 80% del monto correspondiente, en hasta seis cuotas mensuales, con un interés de financiación del 2% mensual.

El régimen tendrá una vigencia de 60 días y no incluirá todas las infracciones. Quedarán excluidas aquellas vinculadas con la conducción de vehículos en estado de alteración psíquica, ebriedad o bajo los efectos de tóxicos o estupefacientes.

Tampoco podrán acceder al beneficio quienes se hayan negado a realizar los tests requeridos por la autoridad o hayan disputado carreras en la vía pública.