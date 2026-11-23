Tras una convocatoria que reunió a 483 artistas en cinco ciudades, el Gobierno provincial oficializó el elenco que actuará el 29 de enero en la séptima luna coscoína. La propuesta artística homenajeará a las mujeres santafesinas.

Se oficializó la conformación del cuerpo de baile de la delegación oficial que representará a Santa Fe en la edición 2027 del Festival Nacional de Folclore de Cosquín

El Gobierno de la Provincia oficializó este jueves la conformación del cuerpo de baile de la delegación oficial que representará a Santa Fe en la edición 2027 del Festival Nacional de Folclore de Cosquín , que celebrará su 67ª edición del 23 al 31 de enero en la tradicional Plaza Próspero Molina.

Tras una convocatoria abierta a toda la provincia , 483 artistas participaron de manera presencial de las audiciones realizadas en Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Sunchales y Avellaneda . A partir de estas instancias públicas y participativas, quedaron seleccionadas las 40 personas oriundas de 20 localidades santafesinas que conforman el elenco oficial.

Se oficializó la conformación del cuerpo de baile de la delegación oficial que representará a Santa Fe en la edición 2027 del Festival Nacional de Folclore de Cosquín gentileza

El próximo sábado 28 de noviembre, el Ministerio de Cultura dará comienzo a los ensayos previos a la presentación oficial en Cosquín, que se concretará el 29 de enero, como parte de la programación central de la séptima luna coscoína.

“Por tercer año consecutivo, el Ministerio de Cultura del Gobierno de Santa Fe hizo una convocatoria pública en todo el territorio provincial para seleccionar el cuerpo de baile que representará a la provincia en el Festival Folclórico de Cosquín presentando una propuesta artística que homenajeará a las mujeres santafesinas”, aseguró el secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci.

El funcionario valoró la continuidad de esta política pública impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Susana Rueda, que promueve la participación de artistas de distintos puntos del territorio provincial.

Además, adelantó que la delegación llegará a Cosquín con una puesta artística que rendirá homenaje a las mujeres santafesinas. Ricci también destacó la calidad de los bailarines seleccionados y su formación en instituciones públicas dependientes de la Subsecretaría de Educación Artística del Ministerio de Cultura.

Elenco oficial y representación territorial

Luego de la evaluación de propuestas y de las cinco instancias presenciales de selección desarrolladas durante los últimos días de octubre en Rosario, Venado Tuerto, Sunchales, Avellaneda y Santa Fe, el comité evaluador definió al cuerpo de baile titular de la Delegación Oficial.

El elenco estará conformado por Verónica Arias, Gisel Badero, Giuliana Basile, Natalia Busi, Julieta Descolatti, Yael Durán, Micaela González, María Julia Herrera, María de Lourdes Italiano, Georgina Mazzucchelli, Silvina Merlo, Lucía Midulla Carnota, Laia Muñoz, Yamile Oviedo, Eliana Rodríguez Canteros, Claudia Sanabria, Karina Seisas, Camila Sevillano, María Luz Stehli, Gimena Strina, Fiorella Suárez Mentil, María Victoria Tévez, Delfina Tortul, Ana Vera, Guillermina Zeballos, Luciano Arias, Julián Asencio, Gastón Bouchard, Valentín Canale, Brian Beltrán, Lucas Forconi, Dante Frutos, Camilo García de la Cruz, Juan José Ghio, Fernando Martínez, Pablo Motta, Joaquín Navarro, Bruno Noguera, Joaquín Oliva y Juan Pablo Porretti.

En línea con el objetivo de garantizar la representación territorial, la selección reúne a artistas de Avellaneda, Bustinza, Casilda, Diego de Alvear, El Trébol, Firmat, Gálvez, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Jorge, San Justo, San Lorenzo, Santa Fe, Santo Tomé, Sunchales, Totoras, Venado Tuerto, Vera, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez y Villa Guillermina.

Quiénes integran el ensamble musical

Los bailarines estarán acompañados por un ensamble musical integrado por Marisa Gallo y Eugenia Vadalá en guitarra; Samira Abdala en bajo; China Virgolini en percusión y diseño de paisajes sonoros; Juliana Zalazar en bandoneón y Cecilia Mercado en piano.

Las voces estarán a cargo de Julia Pistono, Fati Latino, Magui Perone y Clara Bertolini, quien además se desempeñará como directora musical del proyecto.