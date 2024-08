Claudio Martín: "El peor partido que dirigí fue un Colón-Racing"

"El peor partido que dirigí fue un Colón-Racing. Me equivoqué como loco todo el partido. Le echo dos jugadores a Racing que ganó 1 a 0", expresó.

Y luego, añadió: "No le cobré un penal a Enría, me encapriché porque me puteaban tanto y no cobraba nada a favor".

Martín también admitió que "el Chanchi Estévez en un Racing-Independiente le decía a Mostaza que lo saque y él le decía, no lo molestes a Martín. Le pegaron todo el primer tiempo, las puteadas me las comí yo, pero le dejé que dieran. En el segundo ya lo puteaban a él. No iba a dirigir él ese partido le dije, sino que yo era el árbitro".





El partido que mencionó Martín

Fue el sábado 25 de septiembre de 1999 en el Brigadier López y la Academia ganó 1-0 con gol de Marcelo Delgado.

El Sabalero alistó a Leonardo Díaz; Hernán Díaz, Luis Medero, Alcides Píccoli y Dante Unali; Pablo Richetti, Rodolfo Aquino, Claudio Marini, Gastón Córdoba; Claudio Biaggio y Claudio Enría. El entrenador era Miguel Russo.

La Academia lo hizo con Walter Cáceres; Gustavo Falaschi, Héctor Banegas, Claudio Úbeda y Sergio Zanetti; José Chatruc, Fernando Quiroz, Javier Lux, Sixto Peralta; Marcelo Delgado y Osvaldo Canobbio. Bajo la conducción de Gustavo Costas.

Marcelo Delgado a los 36' del primer tiempo y Sixto Peralta a los 14' de la parte complementaria vieron la tarjeta roja en el conjunto de Avellaneda.