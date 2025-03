El rival de Colón ultima detalles en Córdoba antes de llegar a Santa Fe

Por razones de distancia y logística, el plantel permaneció en La Docta, ajustando los detalles para chocar ante un rival que está dos puntos por encima de su línea en la tabla valorativa.

Chance de volver a repetir el equipo

No hubo lesionados ni expulsados, por lo cual no se descarta que por cuarta vez consecutiva el conjunto jujeño repita los once titulares.

Es decir, un tentativo elenco inicial podría ser con Milton Álvarez; Diego López, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi; Santiago Camacho, Hugo Soria, Francisco Molina, Jeremías Perales; Francisco Maidana y Alejandro Quintana.