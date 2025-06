Colón y una historia que se repite en el tiempo

Una vez más Colón arrancó en desventaja y no pudo revertir el resultado. Una costumbre que viene desde el año pasado

Colón volvió a estar abajo en el marcador y no pudo revertir la situación.

La capacidad de reacción no es algo que caracteriza a Colón. Y es que tanto el año pasado como ahora, cuando el rival comienza ganando, el equipo sabalero no logra revertir la situación.