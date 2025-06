Scaloni confirmó a Lionel Messi como titular ante Colombia

“El equipo hoy está en un momento que puede jugar de una misma manera estando Leo o sin él. Antes capaz que era un poco más complejo porque había que cambiar a varios jugadores. Hoy esa necesidad no la tenemos y el equipo funciona igual. Si es el mejor momento, no sabría decirlo. Después de la Copa América 2021 hemos tenido buenos partidos, como con Bolivia. Va por partido y no analizamos si es o no el mejor momento. Pero hemos mantenido una línea que es lo más importante y lo que más tranquilo nos deja” agregó Scaloni.

Sobre el presente de la selección de Colombia, el rival de turno de los campeones del mundo, el entrenador oriundo de Pujato opinó: “Es un poco extraño decir que está en un bache. Para mí, Colombia ha merecido ganar en un montón de partidos que no ha tenido suerte. Perdió partidos en los últimos minutos, como con Uruguay. La clasificación es un poco engañosa. Si hubiera ganado se ponía segundo".

"Entonces no dice la verdad la estadística. Es un buen equipo, de los mejores. Está a la altura de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas complicadas. Todo lo que suceda internamente no estoy al tanto” añadió.

Además, Scaloni se refirió a lo que será la venta del juvenil de River e integrante de la Selección argentina, Franco Mastantuono, al Real Madrid de España: “La reflexión es que si realmente se da, es un montón. Porque el Real Madrid es una cosa gigantesca. Hablamos del mejor uno de los mejores clubes del mundo. Es un enorme paso para él. Lógicamente, sigue teniendo 17 años y nosotros, desde nuestra parte, lo que hemos hablado con él es que si sigue así, con esas ganas y esa cabeza con ganas de aprender, seguramente le vaya bien".

El pase de Mastantuono a Real Madrid

"Intentamos remarcar que es un chico de 18 años y que tiene que seguir aprendiendo para ser todavía mejor. Contento si se da porque los grandes equipos miran el fútbol argentino. Esperemos que es el principio de alguien más, aunque si miramos años atrás, estuvieron Aimar, Saviola y muchos otros. Esperemos que siga siendo así porque para el fútbol argentino es bueno, más allá de perderlos y no tenerlos en el fútbol local no es bueno” agregó el entrenador argentino.

Por último, Scaloni dio el visto bueno a la posible llegada del mediocampista de la Roma de Italia y de la Selección argentina, Leandro Paredes, a Boca: "Sería espectacular para el fútbol argentino. Si vuelve a Boca, vamos a valorar su nivel. No es importante dónde esté, lo importante es que juegue. Si vuelve sería espectacular para él fútbol argentino".