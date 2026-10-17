Insólito: Colón estuvo dos veces arriba en el marcador y en el final dejó escapar el triunfo

Colón estuvo dos veces arriba en el marcador, sin embargo, en tiempo de descuento, Almirante Brown llegó al empate para el definitivo 2-2

Fue un empate con sabor a derrota. Colón apenas igualó 2-2 con Almirante Brown y se mantiene 5° en la Zona A. Si el equipo sabalero ganaba accedía a la cuarta posición, pero no lo consiguió.

Pero además, porque estuvo dos veces arriba en el marcador y en tiempo de descuento, el equipo visitante llegó al empate. Con esta igualadad, el Rojinegro continúa debajo de Deportivo Madryn.

Un primer tiempo favorable, pero sin contundencia

El primer tiempo resultó favorable a Colón en el juego como así también en las opciones para convertir. Sin embargo, se fue a los vestuarios igualando 0-0 ante Almirante Brown.

En el arranque del partido, Alan Bonansea dispuso de una chance muy clara para abrir el marcador, cuando a los 5' quedó de frente al arco y sin oposición, pero no controló bien y cuando remató el balón fue tapado por el arquero Bruno Galván.

La segunda chance concreta para Colón llegó con una asistencia de Ignacio Lago para que Darío Sarmiento de frente al arco y sin marcas, terminara rematando desviado.

Mientras que la otra opción que dispuso el Sabalero se dio con un remate de media distancia de Lago que se terminó estrellando en la parte superior del travesaño.

Colón dispuso del balón y el primer tiempo se jugó en campo del equipo visitante. Pero no tuvo la contundencia necesaria como para ponerse arriba en el marcador.

Intentó siempre el equipo conducido por Iván Delfino, pero falló dentro del área. Por su parte, Almirante Brown casi que no inquietó al arquero Tomás Giménez.

La única aproximación del elenco visitante fue un remate de Pedro Velurtas dentro del área que alcanzó a interceptar el paraguayo Sebastián Olmedo.

Un segundo tiempo frenético y con un final imprevisto

Para iniciar el segundo tiempo, Iván Delfino dispuso de una variante, modificando el esquema táctico, dado que hizo ingresar a Conrado Ibarra en lugar de Darío Sarmiento.

Con esta modificación, se adelantó unos metros Mauro Peinipil, conformando una línea de tres con Sebastián Olmedo, Nicolás Thaller y Federico Rasmussen.

Pero en ese primer cuarto de hora, Colón empujó en ataque pero sin claridad, no pudiendo generar chances como para marcar el primer gol.

Ante la falta de respuestas, a los 17', Delfino metió dos cambios. Ingresaron Zahir Ibarra en lugar de Olmedo y Leandro Garate reemplazó a Marcioni, para apostar por dos centrodelanteros.

Y Colón rápidamente tuvo premio. A los 20' se puso arriba en el marcador desde un tiro de esquina ejecutado por Ignacio Lago, Bonansea bajó el balón y Federico Rasmussen con un remate de zurda estableció el 1-0.

A partir del gol, Colón comenzó a manejar el partido con mayor tranquilidad y aplomo, ante un rival que no lograba reaccionar ni mucho menos inquietar en ataque.

Sin embargo, en un tiro de esquina llegó el empate de Pedro Velurtas de cabeza, quien anticipó a Toledo y ubicó el balón lejos del alcance de Tomás Giménez para establecer el 1-1, cuando se jugaban 33'.

Y cuando parecía que a Colón se le complicaba el partido, Ignacio Lago hizo magia, sacando un soberbio derechazo de una distancia superior a los 30 metros para meter el balón en el ángulo derecho.

Un verdadero golazo que sorprendió a todos para poner el 2-1 a los 42' y comenzar a definir el partido. Parecía que Colón se quedaba con los tres puntos, pero en el final una desatención defensiva lo privó del triunfo.

Un pelotazo cruzado al área, cuando se jugaba el segundo minuto de descuento, Nicolás Thaller no logró despejar, Giménez tapó el remate, pero el rebote le quedó a Javier Martínez quien terminó empujando el balón a la red para el 2-2 definitivo.

Así las cosas, a Colón se le escapó un partido imposible, lo tenía ganado y dejó en el camino dos puntos valiosos que le hubiesen posibilitado superar a Deportivo Madryn.

Síntesis

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Mauro Peinipil, 2-Nicolás Thaller, 6-Federico Rasmussen, 3-Sebastián Olmedo; 8-Darío Sarmiento, 5-Matías Muñoz, 7-Agustín Toledo, 10-Ignacio Lago; 11-Julián Marcioni, 9-Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Almirante Brown: 1-Bruno Galván; 4-Pedro Velurtas, 2-Enzo Cardozo, 6-Gustavo Cabral, 3-Gerardo Alegre Rojas; 7-Ulises Abreliano, 5-Santiago Gauna, 8-Tomás Villoldo, 10-Luciano Pascual; 11-Mariano Santiago, 9-Milton Zanotti. DT: Andrés Montenegro.

Goles: ST 20' Federico Rasmussen (C), 33' Pedro Velurtas (A), 42' Ignacio Lago (C), 46' Javier Martínez (A).

Cambios: ST 0' Conrado Ibarra x Sarmiento (C), 17' Javier Martínez x Zanotti (A), Zahir Ibarra x Olmedo (C), Leandro Garate x Marcioni (C), 25' Santiago Villalba x Santiago (A), Gastón Moreyra x Abreliano (C), 38' Leonardo Jara x Villoldo (A), Máximo Levi x Pascual (A), 39' Jerónimo Buosi x Garate (C), 44' Pier Barrios x Toledo (C).

Amonestados: Peinipil, Muñoz, Garate (C), Cabral, Alegre Rojas, Cardozo (A).

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Estadio: Brigadier López.