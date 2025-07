Triunfazo de Colón ante Central Norte para mantener viva la ilusión del Reducido

Ese gol tempranero hizo que el Sabalero ganara en tranquilidad y que el equipo local comenzara a mostrarse impreciso producto de la ansiedad por ir a buscar el empate. Sin embargo, en el peor momento del elenco salteño llegó el empate. El lateral derecho Santiago Rinaudo metió un centro desde la derecha que recorrió toda el área y Franco Tisera ante la pasividad de la defensa sabalera anticipó con su pierna derecha para decretar el 1-1,

Pero Colón respondió rápido con un golazo de pelota detenida. La infracción la fabricó Luis Rodíguez y el tiro libre lo ejecutó el Pulga pero en vez de rematar al arco tocó a un costado y Zahir Yunis casi desde el piso remató de zurda esquinado para meter el balón al lado del caño izquierdo y establecer el 2-1.

Colón era pura contundencia, aprovechando la jerarquía de sus jugadores y haciendo la diferencia de mitad de cancha hacia arriba, ya que el equipo local dejaba muchos espacios en el medio y eso permitía que el equipo sabalero jugara con total soltura. Pero cuando se jugaban 25' el Pulga Rodríguez debió pedir el cambio por un problema muscular en el isquiotibial de la pierna derecha.

El que ingresó en su lugar fue Ignacio Lago. Dentro de un contexto equilibrado, Colón sacaba la diferencia con dos jugadas puntuales y aguantaba con aplomo, ya que Central Norte no generaba peligro en ataque. Apenas un cabezazo desviado de Cristian González luego de un tiro de esquina desde la derecha.

Colón se salvó de la expulsión de Conrado Ibarra, quien estando amonestado cometió una dura infracción. Y minutos más tarde, a los 43' un grosero error de Matías Sánchez en la salida quien terminó entregándole la pelota a un jugador de Colón, para que Lautaro Gaitán termina asistiendo a Federico Joudan quien ante la salida del arquero definió cruzado para el 3-1.

Pero eso no iba a ser todo para Colón, ya que a los 45' Zahir Yunis ingresó con total libertad dentro del área y metió un pase al medio para que Gigliotti en absoluta libertad y de frente al arco definiera primero controlando y luego rematando con la pierna zurdam para vencer una vez más a Vázquez.

Un Colón con mano de nocaut sentenció el partido en apenas 45'. Hubo tiempo para que Central Norte generara un par de chances para descontar pero no lo consiguió. Primero fue un tiro libre de Pedro Sanz que se estrelló en el travesaño y en la jugada siguiente Tisera cabeceó de frente al arco pero la pelota fue al medio y Tomás Giménez mandó el balón al córner.

Fue un primer tiempo soñado el que jugó Colón que a lo largo de todo el campeonato apenas había podido marcar dos goles en un partido y en este convirtió cuatro en 45', demostrando una contundencia nunca antes vista. Recuperó la confianza a partir de la vuelta del Pulga y aparecieron los de mayor experiencia como Jourdan y Gigliotti para imponer condiciones.

Un flojo segundo tiempo para terminar sufriendo

Para el inicio del segundo tiempo, Martín Minella dispuso dos variantes lógicas. Afuera Conrado Ibarra quien debió ser expulsado y Lautaro Gaitán que estaba amonestado, para los ingresos de Facundo Castet y Nicolás Talpone. Y a los 7' con mucha facilidad, Central Norte llegó al descuento. La bajó de cabeza Tisera y Rodrigo Acosta eludió a Zahir Ibarra y encaró directo hacia el arco para definir cruzado y decretar el 4-2 parcial.

Cuando se jugaban 17' Minella movió el banco y mandó a la cancha a Gonzalo Soto para la salida de Christian Bernardi, modificando el esquema para marcar con línea de cinco en defensa. Pasaba poco en el partido, Colón aguantaba sin sobresaltos y Central Norte mostraba todas sus limitaciones con la pelota en los pies. El partido se hacía tedioso e impreciso.

Central Norte buscaba seguir descontando, pero no tenía claridad y Colón resistía. Se dedicaba a rechazar y sacarse el balón de encima. El negocio lo había hecho en la primera etapa sacando la ventaja que le permitía controlar el partido. Pero a los 34' en un tiro de esquina, Nicolás Genes saltó con mucha comodidad y de cabeza puso el 4-3.

Lo fue a buscar Central Norte y lo pudo empatar. Y es que dispuso de dos chances muy claras. Un cabezazo de Cristian González que pasó al lado del caño izquierdo. Y otro cabezazo en ataque que rebotó en Zahir Ibarra y la pelota terminó rebotando en el caño derecho. El segundo tiempo fue todo del elenco salteño, pero falló en la definición y Colón aguantó como pudo, sin generar una situación de gol.

Pero sin dudas que lo más importante fue el resultado. Colón se aprovechó de un rival que fue un horror en defensa y logró usufructuar todas las ventajas para mostrarse efectivo y letal. Una victoria importantísima para seguir generando la confianza y acercándose al objetivo de ingresar al Reducido.

Síntesis

Central Norte: 1-Enzo Vázquez; 4-Santiago Rinaudo, 2-Cristian González, 6-Matías Sánchez, 3-Pedro Sanz; 8-Tiago Banega, 5-Maximiliano Ribero; 7-Matías Moravec, 10-Rodrigo Acosta, 11-Luciano Ferreyra; y 9-Franco Tisera. DT: Pablo Fornasari.

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Gonzalo Bettini, 2-Zahir Ibarra, 6-Brian Negro, 3-Conrado Ibarra; 5-Zahir Yunis, 7-Lautaro Gaitán; 8-Federico Jourdan, 10-Luis Rodríguez, 11-Christian Bernardi; y 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Martín Minella.

Goles: PT5' Emmanuel Gigliotti (C), 16' Franco Tisera (CN), 21' Zahir Yunis (C), 42' Federico Jourdan (C), 45' Emmanuel Gigliotti (C), ST 7' Rodrigo Acosta (CN), 40' Nicolás Genes (CN).

Cambios: PT 28' Ignacio Lago x Rodríguez (C), ST 0' Facundo Castet x C. Ibarra (C), Nicolás Talpone x Gaitán (C), 13' Diego Ledesma x Moravec (CN), Gonzalo Alvez x Banega (CN), 34' Nicolás Genes x Acosta (CN), 39' Emiliano Blanco x Tisera (CN), Facundo Taborda x Yunis (C).

Amonestados: Gaitán, Ibarra, Yunis, Jourdan, Soto y Negro (C), Acosta, Sánchez y Moravec (CN).

Árbitro: Lucas Cavallero.

Estadio: Padre Martiarena