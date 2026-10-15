La ordenanza establece un esquema progresivo para identificar los tendidos, eliminar los abandonados y reorganizar los que siguen activos. Además, crea un registro obligatorio para las empresas y una mesa de trabajo para coordinar las intervenciones, con el objetivo de avanzar gradualmente hacia el soterramiento de las redes.

Contaminación visual: Santa Fe aprobó un plan para ordenar el cableado aéreo y retirar los cables en desuso

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves una ordenanza, a partir de un mensaje del Ejecutivo municipal, que establece un régimen transitorio y progresivo para ordenar el cableado aéreo existente en el espacio público . El objetivo es reducir la contaminación visual, unificar criterios técnicos para las nuevas instalaciones y avanzar de manera planificada hacia el soterramiento de las redes de infraestructura.

La iniciativa apunta a resolver una problemática que afecta al paisaje urbano y que también puede generar riesgos para la seguridad pública, dificultar las tareas de mantenimiento y provocar interferencias técnicas entre los distintos operadores.

“La existencia de dichos tendidos, bajo la modalidad desordenada en que se presentan en la actualidad, produce no sólo un severo impacto negativo en la calidad del paisaje urbano, sino que además supone riesgos estructurales y de seguridad pública, dificulta las tareas de mantenimiento y provoca interferencias técnicas entre los distintos operadores, afectando tanto el interés público como la adecuada prestación de los servicios”, fundamenta el proyecto.

La concejala Titi Barletta se refirió a la presencia de cables en desuso y a la necesidad de avanzar con un esquema de ordenamiento. “Todos tenemos esa esquina en la que miramos para arriba y hay una maraña de cables. Un cable colgando es un susto para el que pasa en bici, para la mamá con el cochecito, para el abuelo que camina por esa vereda”, manifestó.

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En ese sentido, recordó que una norma anterior había planteado el soterramiento de todo el tendido, pero que no pudo cumplirse. “Hace años, una norma dijo ‘enterremos todo’ y no se pudo cumplir, porque no podés enterrar lo que no sabés qué es. Esta vez vamos paso a paso: cada empresa, pública o privada, tiene que decir qué cables tiene y por dónde pasan; el que ninguna reconozca se saca; y lo que queda se ordena, todo junto, tensado y sin cruces para cualquier lado, con el nombre de su dueño en lo que se instale o se cambie. El cable que no tiene dueño, se va”, explicó.

Barletta planteó que el trabajo se realizará de manera gradual, cuadra por cuadra, para recuperar el espacio público. “No puede ser que levantemos la vista y, en vez de ver el mural de Messi, nos tapen los cables”, agregó.

Por su parte, el concejal Lucas Simoniello sostuvo que el desafío es comenzar a resolver el desorden existente sin abandonar el objetivo del soterramiento.

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“No estamos eligiendo entre cableado aéreo o soterrado, sino entre seguir con el desorden actual o empezar a ordenar de verdad. La ciudad tiene desde hace muchos años una normativa que planteó objetivos ambiciosos de soterramiento, pero la realidad demuestra que esos objetivos no se alcanzaron. Mientras tanto, siguieron apareciendo cables, cruces, tendidos superpuestos y redes abandonadas. Esta ordenanza parte de reconocer esa realidad para poder modificarla”, expresó.

Y agregó: “Se mantiene el objetivo del soterramiento, pero lo colocamos dentro de un proceso gradual, planificado y con prioridades, integrado en una política pública con etapas, información, coordinación y seguimiento”.

Cómo será el plan para ordenar los cables

Durante el año se desarrolló un trabajo conjunto entre la Municipalidad, las empresas de servicios de telecomunicaciones, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y el gobierno provincial. Además, en el Concejo se realizaron distintas reuniones para coordinar acciones.

Según establece la ordenanza, el Plan de Reordenamiento del Cableado Aéreo Existente tendrá tres etapas:

Identificación y catastro: relevar los tendidos existentes y determinar a qué prestador pertenece cada uno.

Retiro del cableado en desuso: eliminar los cables abandonados o que no sean reconocidos por los operadores.

Reordenamiento del cableado activo: organizar los tendidos que continúen en funcionamiento.

Una mesa de trabajo y un registro obligatorio

La ordenanza también crea la Mesa Municipal de Abordaje de Tendidos Aéreos y Subterráneos, que tendrá entre sus funciones realizar el seguimiento del plan, recomendar parámetros técnicos para reducir la contaminación visual y avanzar con el soterramiento de las redes.

El organismo podrá proponer zonas prioritarias de intervención a partir de criterios urbanísticos, patrimoniales, funcionales y de movilidad. También deberá articular acciones con organismos provinciales y nacionales y con los prestadores de servicios.

La mesa estará integrada por áreas del Ejecutivo municipal vinculadas con el planeamiento urbano, las obras públicas, el espacio público y los servicios; tres concejales y el presidente del Concejo; la EPE; representantes del Estado provincial y nacional; empresas de telefonía, internet, telecomunicaciones, radiodifusión y televisión por cable; universidades con sede en la ciudad y otros actores públicos o privados que el Ejecutivo considere necesario incorporar.

Por último, se creará el Registro Único de Infraestructura Aérea de Telecomunicaciones y Energía (RUIA). Allí deberán inscribirse todos los prestadores que ocupen el espacio público municipal con cableado o infraestructura aérea.

Las empresas tendrán un plazo de 90 días corridos desde la reglamentación de la ordenanza para realizar la inscripción.