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Crecida del río Iguazú: mantienen el monitoreo permanente

El Parque Nacional Iguazú informó que continúa el seguimiento del río por la crecida del caudal, con cierres preventivos y restricciones en el Área Cataratas

14 de octubre 2026 · 08:52hs
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Crecida del río Iguazú: mantienen el monitoreo permanente

Crecida del río Iguazú: mantienen el monitoreo permanente

El Parque Nacional Iguazú y la Concesionaria de Servicios Iguazú Argentina mantienen un monitoreo integral permanente por la crecida del río Iguazú y los nuevos pulsos previstos para los próximos días. Según el comunicado oficial, las proyecciones indican altos volúmenes en el caudal para este miércoles, por encima de los estándares de seguridad establecidos para transitar por pasarelas y balcones.

Senderos y pasarelas que conducen a los saltos de las cataratas permanecerán inhabilitados

Por ese motivo, el Área Cataratas tendrá una apertura con restricciones de circulación a los circuitos Inferior y Superior. Mientras continúe esta situación especial, el acceso a senderos y pasarelas que conducen a los saltos permanecerá inhabilitado según el protocolo de seguridad vigente.

Durante la jornada se implementó un monitoreo integral del río Iguazú en la zona, cuyo impacto causó una afectación directa en la operatoria náutica del Puerto de Iguazú y el cierre preventivo de la Ruta 101 y de los senderos Verde y Macuco del Parque Nacional Iguazú.

Los analistas del fenómeno meteorológico ENOS pronostican nuevos pulsos de crecidas intermitentes en los principales ríos de la región, una dinámica que se repetirá durante el período de lluvias estacionales hasta que se estabilicen las cuencas hídricas de la macrozona trinacional Iguazú.

Para este miércoles, funcionarán con normalidad el Centro de Visitantes Yvyrá Retá, el espacio Territorio Yaguareté y los locales gastronómicos y comerciales. También estará habilitada la excursión náutica Gran Aventura y la oferta gastronómica de los restaurantes El Fortín y La Selva, y del Hotel Gran Meliá.

Ante estas condiciones especiales, las autoridades reiteraron a prestadores turísticos y visitantes que continúen informándose solo a través de los canales oficiales para conocer las novedades y planificar la experiencia de manera segura.

crecida Iguazú Argentina Cataratas
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