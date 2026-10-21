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El papa León XIV estuvo en la plaza San Pedro ante a miles de fieles: qué se sabe de su visita a la Argentina

Tras haber recibido el alta el pasado sábado, el Papa retomó su agenda y agradeció a las personas que rezaron por su recuperación

21 de octubre 2026 · 09:11hs
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El papa León XIV en la plaza de San Pedro frente a miles de fieles: qué se sabe de su visita a la Argentina

El papa León XIV en la plaza de San Pedro frente a miles de fieles: qué se sabe de su visita a la Argentina

El papa León XIV dirigió este miércoles la audiencia general en la plaza de San Pedro y retomó su ciclo de catequesis mientras continúa su recuperación posoperatoria a cuatro días de haber recibido el alta del Policlínico A. Gemelli de Roma, donde fue sometido a la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma.

El Papa retomó su reflexión sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes (GS) y agradeció a todas las personas que en estos días rezaron por su recuperación, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

“Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”, expresó el Papa.

Durante la audiencia, el Papa se centró en la familia y el matrimonio: “La donación recíproca del hombre y de la mujer, «de modo que ya no son dos, sino una sola carne», motiva la exigencia de la «plena fidelidad» y de la «indisoluble unidad» de los cónyuges; y encuentra una expresión viva en la procreación y en la educación de los hijos".

“El amor conyugal no se limita al atractivo erótico –que también forma parte de él–, sino que abarca toda la voluntad de los esposos, reavivando su afecto y expresándose mediante sentimientos y gestos de ternura", agregó.

La visita del Papa a la Argentina

Desde el Gobierno sostienen que continúan las reuniones con el Vaticano para tratar detalles de la visita de León XIV al país y que se sigue trabajando para que la visita suceda. La fecha estipulada es del 8 al 11 de noviembre.

Por su parte, en declaraciones a Vatican News, el cirujano Stefano Margaritora, quien lo operó el martes 13 por la tarde en el hospital Gemelli, sostuvo que "no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”.

“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa. Por tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más”, consideró.

“En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, agregó.

Papa San Pedro Argentina recuperación
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