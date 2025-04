Lorenzetti: "El papa Francisco logró vincular la fe religiosa con los grandes problemas actuales de la humanidad"

“En mis primeros encuentros con el papa Francisco, me señaló que el hábito no hace al monje, y que el cargo no hace a las personas. Hay demasiadas personas en cargos importantes que solo se ocupan de sí mismos, y por eso fue muy crítico de la mediocridad, la ausencia de ideales, y de la corrupción. Francisco nos enseña que los cargos solo tienen sentido si uno entiende que son para transformar la sociedad, y eso es lo que él promovió constantemente: transformó la Iglesia”, recordó a modo de reflexión.

De acuerdo a lo que manifestó, Francisco “siempre trató de acortar la distancia entre el cargo que ocupaba y las personas” y precisó en ese sentido: “En cierta oportunidad me dijo: ¿sabe por qué permito que todos los que lo desean se saquen fotos conmigo?, si hay una sola foto, tiene valor y pueden pensar que lo que hace esa persona me representa; pero si hay cientos de fotos, ya no tiene esa importancia”.

Luego, recordó una experiencia muy particular con el Santo Padre, de quien advirtió: “Trató de ser informal para que lo veamos humano”. Según escribió, estuvo en un encuentro con Francisco, del que participó el cantante León Gieco. “El encuentro celebrado por el diálogo interreligioso era formal, con más de cien personas en un salón del Vaticano, y el Santo Padre sentado solo enfrente del público que lo escuchaba en silencio. Pero cuando León Gieco tomó su guitarra, Francisco se levantó, se sentó en la primera fila, al lado mío, me tomó de la mano y su gesto nos emocionó a todos, a tal punto que terminamos cantando esa hermosa canción de León por la paz”, contó.

Un pastor

En otro párrafo cargado de elogios hacia su persona, reflexionó: “Fue un pastor que siempre sembró ideas porque creía en los ideales y fue coherente con ellos toda su vida. Cuando Bergoglio no era Francisco, estaba en Buenos Aires, en tiempos muy difíciles, de mucha tensión, y me recibió para decirme que solo la fe y los ideales pueden hacernos fuertes y protegernos”.

Para Lorenzetti, el Papa “logró vincular la fe religiosa con los grandes problemas actuales de la humanidad” Y en ese marco, mencionó la causa del ambiente como central en su legado.

“Eligió el nombre de Francisco, porque San Francisco de Asís representaba la austeridad y el amor por la naturaleza. La Encíclica “Laudato Si” es un documento que no solo está dirigido a la cristiandad, sino a la humanidad. Es la idea de que la sociedad en que vivimos está agotada y se necesita un nuevo modelo, un humanismo respetuoso del entorno. Trabajé muchos años en reuniones ambientales que se hicieron en todo el mundo y Francisco apoyó siempre, sin dudarlo”, añadió.