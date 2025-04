The Police Men se presentará en Tribus Club de Arte el jueves 8 de mayo. Como banda invitada estará Monkey Wrench (tributo a Foo Fighters) Las entradas están a la venta

The Police Men, el mejor homenaje a The Police, regresa a Santa Fe

The Police Men regresa a Santa Fe, luego de su última visita en 2019, para presentar su homenaje a The Police. En esta oportunidad será el jueves 8 de mayo desde las 21 en Tribus Club de Arte y contará como banda invitada a Monkey Wrench, tributo a Foo Fighters. Esta apasionante propuesta está a cargo de tres músicos argentinos de vasta trayectoria, quienes rinden tributo a The Police con una fidelidad sonora sorprendente y una energía que evoca las legendarias presentaciones en vivo de la banda británica.