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Aprender a manejar la plata también empieza en la adolescencia: Banco Bica presenta BiTeen

La propuesta incluye cuenta remunerada en pesos, cuenta en dólares y tarjeta de débito. Permite gestionar el dinero desde una aplicación y requiere autorización y acompañamiento familiar. En una primera etapa, estará disponible en Santa Fe, Entre Ríos, CABA y La Plata.

16 de octubre 2026 · 15:08hs
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Aprender a manejar la plata también empieza en la adolescencia: Banco Bica presenta BiTeen

Los adolescentes ya reciben transferencias, realizan pagos, ahorran para sus proyectos y toman decisiones de consumo antes de cumplir los 18 años. Para acompañar ese aprendizaje, Banco Bica presenta BiTeen, un paquete financiero gratuito para jóvenes de 13 a 17 años, que combina herramientas para manejar el dinero con autorización y acompañamiento familiar.

La propuesta reúne una cuenta remunerada en pesos, una cuenta en dólares, una tarjeta de débito y herramientas para gestionar el dinero desde la aplicación. Permite consultar movimientos, enviar y recibir dinero, y realizar compras presenciales y online. No tiene costos de apertura ni de mantenimiento y puede solicitarse en pocos pasos desde un celular.

BiTeen contempla una experiencia para dos protagonistas. Por un lado, el adolescente puede comenzar a manejar su dinero con herramientas acordes a su vida cotidiana. Por el otro, su madre, padre o representante legal debe autorizar la apertura y dispone de opciones para seguir los movimientos y solicitar el bloqueo o cierre de la cuenta. La propuesta busca acompañar una autonomía que se construye paso a paso.

“Con BiTeen queremos acompañar una etapa importante para las familias: el momento en que los chicos empiezan a tomar sus propias decisiones sobre el dinero. Para nosotros, una buena experiencia también implica ofrecer herramientas para que los adultos puedan acompañarlos, promover la educación financiera y conversar sobre riesgos reales, como las apuestas online y los problemas de seguridad digital. Aspiramos a que este primer vínculo con el sistema financiero ayude a construir hábitos responsables y sostenibles en el tiempo”, expresó Mariano César Angulo, gerente general de Banco Bica.

Educación financiera y acompañamiento familiar

Tener una primera cuenta puede abrir también una primera conversación familiar sobre el dinero: cuánto gastar, para qué ahorrar y cómo decidir con mayor criterio.

A partir de BiTeen, Banco Bica busca impulsar contenidos sobre educación financiera, seguridad y ética digital, promoviendo el cuidado de los datos personales, el respeto por los demás y la responsabilidad en el uso de la tecnología. La propuesta también abordará riesgos como los engaños y las apuestas online, con el objetivo de fomentar conversaciones que no deberían esperar a los 18 años y que necesitan información, diálogo y adultos presentes.

“Queremos que la primera experiencia bancaria sea simple, útil y segura, pero también que deje algo más valioso: criterios para tomar mejores decisiones en el futuro”, agregó Angulo.

BiTeen fue desarrollado con una experiencia de solicitud sencilla desde el celular y pasó por instancias de prueba con usuarios antes de su difusión pública. Al cumplir 18 años, la cuenta se convierte automáticamente en una caja de ahorro que continúa siendo gratuita.

Alcance inicial y expansión

En una primera etapa, BiTeen estará disponible para solicitantes de Santa Fe, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires y La Plata. Estos mercados permitirán acompañar de cerca la implementación y recoger aprendizajes.

La propuesta fue pensada con potencial de alcance nacional y su disponibilidad podrá ampliarse progresivamente a otras jurisdicciones, incluso a Córdoba mediante acuerdos con mutuales de esa provincia.

Además, Banco Bica podrá acercar BiTeen a sus aliados y socios, entre ellos las mutuales que trabajan con la entidad. Esto les permitirá ofrecer, bajo una identidad propia, servicios y beneficios a un segmento al que muchas de estas organizaciones todavía no llegan con una propuesta específica.

Banco Bica jóvenes
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