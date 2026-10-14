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Cómo sigue el papa León XIV tras la operación por un tumor pulmonar

El Sumo Pontífice pasó una noche tranquila después de la intervención quirúrgica en Roma. Los médicos confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar y señalaron que la cirugía fue exitosa y no presentó complicaciones

14 de octubre 2026 · 08:04hs
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El papa León XIV.

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El papa León XIV.

El papa León XIV pasó “una noche tranquila” en la que fue la primera tras la intervención quirúrgica en la que se le realizó la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma pulmonar, en el Policlínico Gemelli de Roma.

“El Papa ha pasado una noche tranquila. Más información a lo largo del día”, señaló el parte difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede a través de su canal de Telegram.

Durante la jornada del martes, se había informado que la intervención se realizó “sin complicaciones y concluyó con éxito”. Además, se indicó que la cirugía tuvo una duración aproximada de 90 minutos y que a León XIV se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

“El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar”, reveló el comunicado difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede, que también dio a conocer el informe de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

En el parte médico, los especialistas señalaron: “El Santo Padre se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios”.

“El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones. Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta”, añadieron los médicos.

Papa León XIV operación tumor
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