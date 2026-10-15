Uno Santa Fe | Información General | Antártida

Contar pingüinos en la Antártida: ofrecen hasta 2.500 euros, contrato por 6 meses y jornadas de 9 horas

Cuáles son los requisitos y las tareas que se deben realizar durante la estadía en la Antártida. Buscan voluntarios a cambio de un sueldo

15 de octubre 2026 · 20:45hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Contar pingüinos en la Antártida: ofrecen hasta 2.500 euros

Contar pingüinos en la Antártida: ofrecen hasta 2.500 euros, contrato por 6 meses y jornadas de 9 horas
Contar pingüinos en la Antártida: ofrecen hasta 2.500 euros, contrato por 6 meses y jornadas de 9 horas

Una fundación británica busca voluntarios para pasar seis meses en la Antártida a cambio de un sueldo mensual entre 1.700 y 2.500 euros. Se trata de UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT), que cada año busca un equipo reducido para trabajar rodeado de hielo y pingüinos.

La propuesta combina tareas de atención al público, conservación histórica y seguimiento de la fauna local. Además del salario, la organización cubre el alojamiento, la comida y el equipamiento necesario para soportar las condiciones climáticas extremas.

Sin embargo, los seleccionados deben adaptarse a una convivencia exigente, con servicios limitados, temperaturas bajo cero y una rutina que requiere esfuerzo físico.

Dónde queda la base de la Antártida

El destino es la isla Goudier, ubicada en el archipiélago Palmer, en la Antártida. Allí funciona Port Lockroy, una antigua base militar británica fundada en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de la Operación Tabarín.

Desde 1962, quedó abandonada y fue restaurada décadas más tarde. Actualmente, está protegida como Sitio y Monumento Histórico y funciona como un pequeño museo, una tienda de recuerdos y una oficina postal conocida como Penguin Post Office.

Entre noviembre y marzo, la base recibe miles de visitantes que llegan en cruceros de expedición y los trabajadores deben encargarse de mantener el funcionamiento del lugar.

Cuáles son las tareas que deben realizar los voluntarios en la base

  • Atender a los turistas: recibir a los visitantes y brindar información sobre la historia de la base
  • Trabajar en la tienda de recuerdos: organizar y vender productos a quienes llegan en los cruceros
  • Clasificar y sellar correspondencia: procesar las cartas y postales que pasan por la oficina postal antártica
  • Colaborar con el monitoreo ambiental: participar en los censos de la colonia de pingüinos que habita la isla
  • Mantener las instalaciones: realizar tareas cotidianas de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de los espacios

Durante cada temporada, el equipo puede llegar a procesar más de 80.000 postales enviadas desde uno de los lugares más remotos del planeta.

Cómo es el trabajo de contar pingüinos en la Antártida

Una de las responsabilidades más importantes del equipo es colaborar con el seguimiento de la colonia de pingüinos papúa que vive en la isla Goudier.

El monitoreo permite registrar la actividad reproductiva de las aves y estudiar la evolución de la colonia en un entorno que también recibe visitantes. El seguimiento científico está vinculado con las tareas de investigación que se realizan en la región desde hace décadas.

Durante las primeras semanas, los trabajadores deben limitar sus recorridos por determinadas áreas para reducir las molestias a los animales. Cuando la mayoría de los nidos ya tiene huevos, se realiza un recuento general de la colonia.

Más adelante, el equipo vuelve a observar a los pingüinos para registrar la cantidad de polluelos y seguir su desarrollo.

Cuánto pagan por trabajar cinco meses en la Antártida

La remuneración informada para estos puestos se ubica entre los 1.700 y los 2.500 euros mensuales. A esto se suma la cobertura de los principales gastos durante la estadía.

  • Sueldo mensual: entre 1.700 y 2.500 euros, según las condiciones informadas para el puesto
  • Alojamiento: incluido durante la permanencia en la base
  • Comida: cubierta por la organización
  • Equipamiento polar: provisto para afrontar el clima extremo
  • Duración: aproximadamente cinco meses en la Antártida

Un detalle a tener en cuenta es que la base no cuenta con agua corriente. El agua potable debe trasladarse en recipientes desde las embarcaciones que llegan a la isla, por lo que el consumo se administra cuidadosamente.

Las duchas suelen limitarse a una vez por semana y pueden espaciarse todavía más cuando el clima impide la llegada de barcos.

Antártida pingüinos sueldo voluntarios euros
Noticias relacionadas
La publicación en el Boletín Oficial se dio en la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria.

Marcha Federal Universitaria: el gobierno fijó nuevas pautas de auditoría en medio del reclamo

El Papa León XIV continúa con su recuperación tras ser sometido a una intervención quirúrgica

El papa León XIV continúa con su evolución "según lo previsto" por los médicos

Incidente en cine. Una discusión por butacas en Paraná escaló a violencia física y uso de gas pimienta.

Escándalo en Paraná: una discusión en plena función de cine terminó a los golpes y con dos detenidas

Ansés anunció cambios para el pago de la Asignación por Embarazo

Ansés anunció cambios para el pago de la Asignación por Embarazo

Lo último

Con un gol de Germán Conti, Gimnasia de La Plata venció a Huracán

Con un gol de Germán Conti, Gimnasia de La Plata venció a Huracán

Fuerte sanción de la AFA para el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón

Fuerte sanción de la AFA para el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón

Puede la inteligencia artificial modificar la memoria humana: ¿ciencia ficción u horizonte científico?

Puede la inteligencia artificial modificar la memoria humana: ¿ciencia ficción u horizonte científico?

Último Momento
Con un gol de Germán Conti, Gimnasia de La Plata venció a Huracán

Con un gol de Germán Conti, Gimnasia de La Plata venció a Huracán

Fuerte sanción de la AFA para el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón

Fuerte sanción de la AFA para el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón

Puede la inteligencia artificial modificar la memoria humana: ¿ciencia ficción u horizonte científico?

Puede la inteligencia artificial modificar la memoria humana: ¿ciencia ficción u horizonte científico?

Contar pingüinos en la Antártida: ofrecen hasta 2.500 euros, contrato por 6 meses y jornadas de 9 horas

Contar pingüinos en la Antártida: ofrecen hasta 2.500 euros, contrato por 6 meses y jornadas de 9 horas

El diputado Joaquín Blanco presentó un proyecto para declarar la emergencia del sector editorial y librero en Santa Fe

El diputado Joaquín Blanco presentó un proyecto para declarar la emergencia del sector editorial y librero en Santa Fe

Ovación
La reserva de Unión perdió ante Talleres y los playoffs empiezan a quedar lejos

La reserva de Unión perdió ante Talleres y los playoffs empiezan a quedar lejos

Colón le pone color a la ilusión y prepara el Brigadier para una cita decisiva ante Almirante

Colón le pone color a la ilusión y prepara el Brigadier para una cita decisiva ante Almirante

Belgrano primero acordó con Unión y ahora lo hizo con Cardozo

Belgrano primero acordó con Unión y ahora lo hizo con Cardozo

Colón y la obligación inmediata por recuperar la contundencia

Colón y la obligación inmediata por recuperar la contundencia

Colón cuenta con uno de los jugadores más determinantes de la Primera Nacional

Colón cuenta con uno de los jugadores más determinantes de la Primera Nacional

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia