Cuáles son los requisitos y las tareas que se deben realizar durante la estadía en la Antártida. Buscan voluntarios a cambio de un sueldo

Contar pingüinos en la Antártida: ofrecen hasta 2.500 euros, contrato por 6 meses y jornadas de 9 horas

Una fundación británica busca voluntarios para pasar seis meses en la Antártida a cambio de un sueldo mensual entre 1.700 y 2.500 euros . Se trata de UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) , que cada año busca un equipo reducido para trabajar rodeado de hielo y pingüinos.

La propuesta combina tareas de atención al público, conservación histórica y seguimiento de la fauna local . Además del salario, la organización cubre el alojamiento, la comida y el equipamiento necesario para soportar las condiciones climáticas extremas.

Sin embargo, los seleccionados deben adaptarse a una convivencia exigente, con servicios limitados, temperaturas bajo cero y una rutina que requiere esfuerzo físico.

Dónde queda la base de la Antártida

El destino es la isla Goudier, ubicada en el archipiélago Palmer, en la Antártida. Allí funciona Port Lockroy, una antigua base militar británica fundada en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de la Operación Tabarín.

Desde 1962, quedó abandonada y fue restaurada décadas más tarde. Actualmente, está protegida como Sitio y Monumento Histórico y funciona como un pequeño museo, una tienda de recuerdos y una oficina postal conocida como Penguin Post Office.

Entre noviembre y marzo, la base recibe miles de visitantes que llegan en cruceros de expedición y los trabajadores deben encargarse de mantener el funcionamiento del lugar.

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Cuáles son las tareas que deben realizar los voluntarios en la base

Atender a los turistas: recibir a los visitantes y brindar información sobre la historia de la base

recibir a los visitantes y brindar información sobre la historia de la base Trabajar en la tienda de recuerdos: organizar y vender productos a quienes llegan en los cruceros

organizar y vender productos a quienes llegan en los cruceros Clasificar y sellar correspondencia: procesar las cartas y postales que pasan por la oficina postal antártica

procesar las cartas y postales que pasan por la oficina postal antártica Colaborar con el monitoreo ambiental: participar en los censos de la colonia de pingüinos que habita la isla

participar en los censos de la colonia de pingüinos que habita la isla Mantener las instalaciones: realizar tareas cotidianas de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de los espacios

Durante cada temporada, el equipo puede llegar a procesar más de 80.000 postales enviadas desde uno de los lugares más remotos del planeta.

Cómo es el trabajo de contar pingüinos en la Antártida

Una de las responsabilidades más importantes del equipo es colaborar con el seguimiento de la colonia de pingüinos papúa que vive en la isla Goudier.

El monitoreo permite registrar la actividad reproductiva de las aves y estudiar la evolución de la colonia en un entorno que también recibe visitantes. El seguimiento científico está vinculado con las tareas de investigación que se realizan en la región desde hace décadas.

Durante las primeras semanas, los trabajadores deben limitar sus recorridos por determinadas áreas para reducir las molestias a los animales. Cuando la mayoría de los nidos ya tiene huevos, se realiza un recuento general de la colonia.

Más adelante, el equipo vuelve a observar a los pingüinos para registrar la cantidad de polluelos y seguir su desarrollo.

Cuánto pagan por trabajar cinco meses en la Antártida

La remuneración informada para estos puestos se ubica entre los 1.700 y los 2.500 euros mensuales. A esto se suma la cobertura de los principales gastos durante la estadía.

Sueldo mensual: entre 1.700 y 2.500 euros, según las condiciones informadas para el puesto

entre 1.700 y 2.500 euros, según las condiciones informadas para el puesto Alojamiento: incluido durante la permanencia en la base

incluido durante la permanencia en la base Comida: cubierta por la organización

cubierta por la organización Equipamiento polar: provisto para afrontar el clima extremo

provisto para afrontar el clima extremo Duración: aproximadamente cinco meses en la Antártida

Un detalle a tener en cuenta es que la base no cuenta con agua corriente. El agua potable debe trasladarse en recipientes desde las embarcaciones que llegan a la isla, por lo que el consumo se administra cuidadosamente.

Las duchas suelen limitarse a una vez por semana y pueden espaciarse todavía más cuando el clima impide la llegada de barcos.