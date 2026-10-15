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El papa León XIV pasó "bien la noche", se levantó y desayunó

Así lo indicó el nuevo parte médico difundido por la Sala de Prensa de la Santa Sede, respecto al estado del Papa

15 de octubre 2026 · 10:26hs
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El papa León XIV pasó bien la noche

El papa León XIV pasó "bien la noche", se levantó y desayunó

El papa León XIV pasó “bien la noche”, según informó la Sala de Prensa de la Santa Sede en un comunicado que difundió este jueves en el cual además indicó que el Pontífice se levantó y desayunó. Sigue en el Policlínico Gemelli tras la operación del 13 de octubre.

“El Papa ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado”, señaló el escrito publicado en el canal de Telegram de la citada Sala de Prensa a través del cual se difundió el estado de salud del Pontífice que se encuentra internado en el Policlínico Gemelli tras ser operado el pasado martes cuando se le realizó la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar.

En tanto, según un comunicado del miércoles de los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora, el papa León XIV “se realizó los análisis de sangre y radiografía previstos, después de la intervención quirúrgica” y señalaron que “los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales”.

“Esta mañana el Santo Padre se realizó los análisis de sangre y radiografía previsto, después de la intervención quirúrgica. Los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales por el tipo de operación realizada”, expresaron.

Asimismo, añadieron: “Esta mañana el Santo Padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo. La evolución sigue según lo previsto".

El comunicado desde el Vaticano

"El Papa ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado". Así reza la actualización de la Sala de Prensa de la Santa Sede, a través de su canal de Telegram este 15 de octubre, sobre el estado de salud del Papa León XIV, ingresado en el Policlínico Gemelli tras la operación del 13 de octubre para la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar.

Un comunicado difundido ayer por la tarde, 14 de octubre, informaba de que el Papa León se había sometido por la mañana a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención, y que los resultados confirmaban "una evolución postoperatoria normal".

También se supo que el papa León XIV, ayer por la tarde, había concelebrado la misa en una sala habilitada especialmente para ello en la décima planta del hospital.

Papa León XIV comunicado
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