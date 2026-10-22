La declaración del Sumo Pontífice fue en una ronda de saludos fuera del Vaticano. La pareja santafesina que viajó al Vaticano para recibir la bendición del Papa compartió un video en el que, tras gritarle "¡Papa te esperamos en Argentina!", León XIV respondió inmediatamente: "¡Argentina, allá vamos!".

El papa León XIV y su confirmación a una pareja santafesina en el Vaticano: "Argentina, allá vamos"

El papa León XIV hizo un guiño a su visita a la Argentina: "Allá vamos". La declaración del Sumo Pontífice fue durante una ronda de saludos fuera del Vaticano, a días de haber recibido el alta tras su intervención quirúrgica.

En ese marco, una pareja santafesina que viajó al Vaticano para recibir la bendición del Papa compartió el video en el que, tras gritarle "¡Papa te esperamos en Argentina!", León XIV respondió inmediatamente: "¡Argentina, allá vamos!"

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El alentador mensaje se conoce luego de que el miércoles por la noche se difundiera que, tras la cirugía, el Sumo Pontífice no necesitará realizar ningún tratamiento adicional.

Los protagonistas del emotivo momento son Juan Martín Fontana (oriundo de Hernández, Entre Ríos) y Ornella Bontorín (nacida en Casilda, al sur de la provincia de Santa Fe). Ambos conviven en la capital provincial desde 2019, se mudaron recientemente a Sauce Viejo y contrajeron matrimonio el pasado 10 de octubre en la Parroquia Nuestra Señora del Huerto.

Para su viaje de bodas por Italia, la pareja gestionó semanas atrás el beneficio vaticano conocido como Sposi Novelli, una acreditación especial que permite a los matrimonios recientes acceder a ubicaciones preferenciales en primera fila durante los encuentros públicos con el Papa.

Qué dice el informe médico tras la cirugía

El comunicado firmado por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que operó al Sumo Pontífice, detalla que, tras la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, "una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional".

En ese sentido, los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la intervención quirúrgica al Santo Padre confirman "que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada."

¿El Papa vendrá a la Argentina?

Desde el Gobierno, hasta el momento, sostuvieron que continúan las reuniones con el Vaticano para tratar detalles de la visita de León XIV al país programada para el próximo 8 de noviembre y que se sigue trabajando para que la visita suceda.

Asimismo, mientras la organización sigue adelante, desde el Gobierno habían indicado que Argentina se encuentra "a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa".

Por otra parte, medios eclesiásticos consideran un hecho la visita del Sumo Pontífice a Sudamérica, ya que las directivas del Vaticano a gobiernos y episcopados continuaron sin interrupción.