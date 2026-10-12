El Premio Nobel de Economía 2026 fue para los estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford

Fueron distinguidos con el Nobel por diseñar marcos macroeconómicos que perfeccionaron las políticas de estabilización y ayudaron a moderar las fluctuaciones de los ciclos productivos

El Premio Nobel de Economía 2026 fue para los estadounidenses Robert Hall, de 83 años, y Michael Woodford, de 71

Los economistas estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Economía 2026. Al fundamentar la distinción, la Real Academia Sueca de Ciencias remarcó que las formulaciones analíticas de ambos especialistas aportaron un salto cualitativo decisivo.

Fueron aportes de los especialistas para que las autoridades financieras puedan sincronizar las medidas monetarias y fiscales, logrando atenuar tanto las fases de recalentamiento como las contracciones abruptas en los ciclos productivos.

El jurado evaluador ponderó que la labor conjunta de Hall, de 83 años, y Woodford, de 71, derivó en una verdadera reconfiguración de paradigmas.

Los ganadores estadounidenses del Nobel son profesores

Los profesores estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford ganaron el Premio Nobel de Economía 2026 por desarrollar nuevos modelos económicos que ayudan a los gobiernos y a los bancos centrales a idear formas de estabilizar sus economías frente a perturbaciones externas.

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció el galardón el lunes en Estocolmo.

“Los galardonados nos han ayudado a suavizar los picos y valles de la economía”, señaló la Academia en un comunicado.

El premio, denominado oficialmente Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, no fue instituido por el propio Nobel. Fue creado por el banco central de Suecia en 1968 y se otorga en memoria de Nobel.

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció a los ganadores en Estocolmo, diciendo que se les reconocía “por los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”.

Hall está afiliado a la Universidad de Stanford en California, y Woodford a la Universidad de Columbia en Nueva York.

“Es un honor enorme, es una sorpresa”, dijo Woodford hablando por teléfono con el comité desde Nueva York.

“El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica estable para los modelos que ahora utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo”, explicó John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, en un comunicado de prensa.

“Con ellos, estamos mejor preparados para afrontar perturbaciones en la economía, como crisis energéticas o cambios repentinos en cuánto consumen los hogares”, añadió.