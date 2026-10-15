Escándalo en Paraná: una discusión en plena función de cine terminó a los golpes y con dos detenidas

El episodio ocurrió el miércoles por la noche en el cine Las Tipas, ubicado en el Shopping Paso del Paraná. La discusión habría comenzado por una disputa con las butacas y terminó con una agresión física, varios espectadores afectados y al menos cinco personas asistidas.

Incidente en cine. Una discusión por butacas en Paraná escaló a violencia física y uso de gas pimienta.

Una función de cine en la ciudad de Paraná terminó con una sala evacuada, espectadores afectados por gas pimienta y dos mujeres detenidas. El episodio ocurrió el miércoles por la noche en el complejo Las Tipas, dentro del Shopping Paso del Paraná, luego de una discusión por la ocupación de las butacas que derivó en una pelea.

De acuerdo con el relato de una de las jóvenes involucradas, Sofía Alberto, el conflicto comenzó cuando ella y sus amigas advirtieron que otras personas estaban sentadas en los lugares que tenían asignados. El intercambio verbal fue subiendo de tono hasta que se produjo una agresión física.

“Nos agarraron de los pelos y empezaron a pegar”, relató Alberto al describir el ataque que, según su testimonio, sufrieron ella y sus amigas.

Gas pimienta dentro de la sala y espectadores afectados

La situación se agravó cuando una de las mujeres involucradas habría utilizado un aerosol de gas pimienta dentro de la sala. El producto provocó irritación en los ojos y tos entre los espectadores, entre quienes había niños y adultos mayores.

Como consecuencia, la función debió interrumpirse y el público fue evacuado. Según la información difundida sobre el episodio, al menos cinco personas recibieron asistencia médica, aunque ninguna necesitó ser trasladada a un hospital.

En la sala había alrededor de 50 espectadores. Cerca de las 23, el personal de seguridad del complejo dio aviso al sistema de emergencias 911 para solicitar la intervención policial.

Dos mujeres detenidas tras el operativo policial

Luego de recibir el aviso, los efectivos localizaron a las sospechosas en el estacionamiento del shopping, cuando presuntamente intentaban retirarse en un automóvil Honda Civic.

Las detenidas son una mujer de 51 años y su hija, de 27. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un aerosol que habría sido utilizado durante el incidente.

Por disposición del fiscal Martín Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, ambas fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales y quedaron a disposición de la Justicia, luego de fijar domicilio en la capital entrerriana.

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La investigación busca esclarecer lo ocurrido

Entre las medidas dispuestas por la Fiscalía se estableció que la víctima formalizara la denuncia penal y fuera examinada por un médico. El aerosol secuestrado también quedó incorporado a la investigación.

La causa busca establecer cómo se desarrolló el enfrentamiento dentro de la sala y determinar las responsabilidades correspondientes por la agresión y el uso de gas pimienta durante la función.