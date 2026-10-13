La intervención para extirpar un pequeño nódulo en uno de sus pulmones terminó según lo previsto. El sumo pontífice permanecerá con su agenda suspendida hasta el 20 de octubre.

La operación del papa León XIV fue un éxito y ya se recupera en el hospital Gemelli

La operación a la que fue sometido este martes el papa León XIV para extirpar un pequeño nódulo en uno de sus pulmones concluyó con éxito , según informó Vatican News a través de su cuenta en la red social X. Desde la Santa Sede señalaron que la intervención se desarrolló dentro de los plazos previstos y que el pontífice ya regresó a su habitación en el Policlínico Gemelli de Roma.

El procedimiento se realizó luego de que se detectara un nódulo localizado en uno de sus pulmones. De acuerdo con la información difundida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la cirugía fue exitosa y el Papa quedó bajo observación y cuidados médicos.

#AHORA | "La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación.Próximamente se facilitará más información".@HolySeePress #OremosPorLeónXIV — Vatican News (@vaticannews_es) October 13, 2026

Antes de ingresar al centro de salud, el pontífice, de 71 años, bajó por sus propios medios del vehículo que lo trasladó hasta el hospital. Allí saludó a las autoridades que lo aguardaban en el ingreso y avanzó acompañado por su comitiva, mientras una multitud lo recibía.

Como parte de su recuperación, León XIV mantendrá suspendidas sus actividades oficiales hasta el 20 de octubre, período previsto para que pueda descansar después de la intervención.

La preocupación y la confianza del Vaticano

Horas antes de la operación, el cardenal y secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, contó que había conversado con el Papa y destacó la serenidad que encontró en él frente a la situación.

“A todos nos ha impresionado su serenidad”, expresó Parolin, quien vinculó esa actitud con las palabras y el comportamiento del pontífice durante el Ángelus del domingo anterior.

El cardenal manifestó su expectativa de que el problema pueda resolverse en el corto plazo y remarcó el acompañamiento de la Iglesia durante este proceso.

“Esperamos, tal y como él ha dicho, que estemos precisamente al comienzo de esta dificultad y que, por lo tanto, el problema se pueda resolver lo antes posible. Tenemos confianza; naturalmente, todos le acompañamos con nuestras oraciones y nuestro cariño”, señaló.

Parolin también reconoció que el diagnóstico generó preocupación en el Papa, ya que no esperaba atravesar una situación de estas características. Sin embargo, valoró que el problema de salud haya sido detectado con rapidez.

“Estas son, como ha dicho el Papa, las sorpresas de Dios”, concluyó el secretario de Estado vaticano.