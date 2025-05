La historia de los hermanos separados de chicos que volvieron a estar juntos: la clave, una camiseta de Colón

Fue así que Adán, entonces con 8 años de edad, quedó a cargo de un tío, mientras que Graciela (7), Norma (5), Carlos (4) y Marcelo (2) fueron llevados a la Casa Cuna de la capital provincial . “Me dolió muchísimo la separación porque me sacaron a mi familia”, dice Adán al recordar aquellos duros años en su infancia. Sin embargo, por aquel tiempo, el hermano mayor conservó como recuerdo una camiseta de Colón de Carlos, uno de sus hermanos más pequeños, con la ilusión de entregársela algún día al reencontrarlo . “Es lo único que me había quedado de él”, recuerda.

Pasado un tiempo de la separación, Graciela y Norma abandonaron la Casa Cuna para continuar su vida criándose con familiares, mientras que los dos hermanos menores fueron dados en adopción, perdiendo así todo tipo de contacto familiar.

separados (1).jpg

Derecho la identidad

Con el paso de los años, los hermanos continuaron su vida criándose alejados de su vínculo familiar más estrecho hasta que Adán (que hoy tiene 32) decidió empezar a buscarlos para reconstruir su pasado. “Siempre estuvimos en la búsqueda de nuestros hermanos. Fue por Adán, que se acercó a la Secretaría de Derechos Humanos, que finalmente lo conseguimos”, cuenta Graciela (hoy de 31) quien a su vez remarca que si no hubiese sido de esa manera “seguiríamos en la misma de no saber dónde reconstruir nuestra identidad”.

A partir de tomar contacto con la historia, el equipo de especialistas de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe comenzó una investigación que incluyó la localización de partidas inmovilizadas, domicilios actuales, citaciones, entrevistas y el acceso al expediente de adopción.

El trabajo fue llegando a puntos de información sólida y eso permitió comenzar la tarea de comunicar a quienes estaban siendo buscados la existencia de sus hermanos mayores, a quienes apenas recordaban. “Cuando me llaman mis hermanas y me cuentan que había aparecido Carlitos, me cambió la vida”, aseguró Adán una vez reunido con Graciela y Norma.

En ese momento, la atesorada camiseta de Colón cobró sentido “porque sentíamos que él la tenía que tener, por eso Adán la había enmarcado para conservarla y dársela a Carlos cuando se volvieran a encontrar”, relata Norma al referirse a la decisión de su hermano mayor de guardar algo tan querido para uno de los más pequeños de la familia por aquel entonces. El propio Adán reconoce que “esa camiseta era el único recuerdo que conservo de él cuando no teníamos nada más”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Secretaria de Derechos Humanos (@ddhh_santafe)

El proceso de construcción de una historia

La Secretaría de Derechos Humanos acompañó el proceso de reencuentro y la construcción de una nueva historia para estos cinco hermanos, respetando los tiempos individuales para la reconstrucción de su identidad. “Tenemos como función primordial la defensa del derecho a la identidad biológica, brindando acompañamiento y asesoramiento a quienes buscan conocer sus orígenes o tienen interrogantes sobre su identidad”, destacó el secretario Emilio Jatón, quien reconoció que “este derecho inherente a todo ser humano exige la máxima protección del Estado”.

Con el espíritu de otorgar operatividad a este derecho, la ley coloca en cabeza de los organismos del Estado la tarea de colaboración en la búsqueda de los datos que permitan un cabal ejercicio de este derecho. Los organismos deben colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información de los familiares de niños y adolescentes, facilitándoles el reencuentro familiar.

Santa Fe es pionera a nivel nacional al sancionar, en 2017, la Ley Nº 13.725 sobre Identidad Biológica que permitió abordar esta problemática en la provincia, sentando un precedente e inspirando a otras jurisdicciones en el reconocimiento y protección de este derecho humano esencial.

Quienes deseen iniciar una búsqueda o tengan dudas pueden comunicarse con la Secretaría de Derechos Humanos, llamando al (0342) 4574915, donde recibirán asesoramiento sobre procedimientos disponibles para la búsqueda de su identidad biológica.