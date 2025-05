Mudallel exige saber por qué el municipio no actuó ante una situación previsible

“El martes, la lluvia volvió a demostrar y evidenciar las fallas estructurales que tenemos en la ciudad de Santa Fe para prevenir este tipo de situaciones”, expresó Mudallel, y agregó: “No hace falta explicar lo caro que esto le cuesta, en vidas y en dignidad, a los santafesinos y santafesinas.”

Alerta emitida, pero no atendida

Uno de los puntos más críticos del pedido radica en la contradicción entre las declaraciones del director de Gestión de Riesgo, Luis Mariano Cabal, y la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mientras el funcionario aseguró públicamente que “no hubo alerta del SMN”, los registros del organismo confirman que sí se emitió una alerta amarilla por tormentas.

“El SMN emitió una alerta temprana. Esa alerta cesó más tarde, pero eso no significa que no existiera. Si hubo alerta y no se actuó, la responsabilidad es política. Lo grave es que no se hizo nada con la información que sí había. Se colgaron en prevenir” sentenció Mudallel en línea con el argumento de que ante emitida la alerta el ejecutivo debe activar un plan de prevención.

El radar estaba fuera de servicio y el municipio no reaccionó

El radar meteorológico del INTA Paraná —una de las herramientas técnicas utilizadas por el municipio— no funcionaba desde el 30 de abril, seis días antes del temporal. Lejos de activar planes alternativos, el Ejecutivo no tomó medidas extraordinarias.“Es interesante que lo digan con tanta libertad: ‘el radar no funciona desde el 30’. Y que eso sea todo. A nosotros el radar nos significa mucho, dijeron. Bueno, si sabían que no funcionaba, ¿por qué no actuaron?”, se preguntó la concejala y siguió reflexionando que “la lluvia obviamente no avisa, pero estamos en un momento del año en que sabemos que las lluvias son intensas. No podemos estar mirando al cielo para ver si llueve o no llueve.”

Bombas sin energía y barrios anegados

Durante el episodio climático, varias estaciones de bombeo estuvieron inactivas por falta de suministro eléctrico. Las motobombas recién comenzaron a operar pasadas las 6:30 de la mañana, cuando ya se registraron anegamientos graves en Barranquitas, Guadalupe, San José, Pompeya y otras zonas.

“Fuimos noticia porque la ciudad se volvió a inundar. Porque hubo un paro de colectivos y muchos trabajadores municipales no pudieron reactivar las bombas. Porque se reactivaron recién a las seis de la mañana en adelante. Y volvimos a hacer noticia porque pasa el tiempo y la ciudad sigue igual” afirmó la concejala.

Recolección y limpieza urbana deficiente

Otro eje clave del pedido tiene que ver con la acumulación de hojas, ramas y residuos que obstruyeron las bocas de tormenta. El proyecto exige conocer qué cuadrillas o empresas estaban asignadas a la limpieza entre el 28 de abril y el 5 de mayo, qué zonas se cubrieron y qué volumen de residuos se retiró.

“Estamos en otoño y parece que hay que explicar que hay que barrer las hojas. Porque si no se hace, el agua no escurre y los vecinos se inundan. No se puede responsabilizar al vecino cuando el municipio no cumple su parte. La basura no tapa bocas de tormenta: la falta de gestión lo hace” aseguró Mudallel.

Subejecución presupuestaria: una deuda con la ciudad

La concejala también denunció la baja ejecución de los programas hídricos municipales:

El Programa de Gestión Operativa de Recursos Hídricos lleva ejecutado apenas un 25,29 %, cuando lo esperable para esta altura del año es al menos un 33 %.

El Programa de Planeamiento Hídrico presenta una ejecución de apenas 1,46 %.

“Hoy tenemos una subejecución presupuestaria en recursos destinados a la infraestructura hídrica. Y nos parece que la realidad mata el relato. Con los fondos disponibles sin usarse y los barrios inundados, el problema no es la falta de recursos: es la falta de voluntad política para priorizar lo urgente.”

¿Qué solicita el pedido de informe?

Detalles del sistema de alertas utilizado y su vínculo con el SMN

Acciones de limpieza preventiva de desagües y bocas de tormenta

Registro de cuadrillas o empresas encargadas de:

Limpieza de calles

Barrido de cordón cuneta

Recolección de hojas y residuos

Registro técnico del funcionamiento de estaciones de bombeo

Recursos erogados y partidas presupuestarias involucradas

Cumplimiento de las ordenanzas N.º 12.956 y N.º 12.927

Plan de Obras Hídricas y su grado de ejecución

Niveles de ejecución presupuestaria de los programas hídricos vigentes

Para finalizar la concejala Jorgelina Mudalell resumió que “todos los argumentos que se escucharon para justificar la falta de intervención me llevaron a otro momento de nuestra historia. A las viejas excusas. Al olvido de siempre. Y consideramos que frente al relato, que sobre todo se viene llevando adelante durante estos 18 años, en la Ciudad de Santa Fe no vamos a dejar pasar nunca una situación como esta”, cerró Mudallel.

