Salud pública: diez hospitales santafesinos realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas

Será durante jornadas intensivas, en los hospitales de tercer nivel, para tratar los cálculos en la vesícula y las afecciones de amígdalas en niños

El Ministerio de Salud de la provincia desarrollará jornadas intensivas de cirugías de vesícula y amígdalas en los diez hospitales santafesinos de tercer nivel de atención. La iniciativa proyecta realizar más de 300 intervenciones en diez días hábiles, mediante una organización específica de los equipos y los recursos disponibles en cada efector. En Rosario, del operativo participarán el Hospital del Centenario, el Provincial y el de Niños Zona Norte Doctor Roberto Carra.

La estrategia contempla cirugías de vesícula en adultos mediante una técnica mínimamente invasiva (colecistectomías videolaparoscópicas) y operaciones para extraer las amígdalas y las adenoides (conocidas como vegetaciones) en pacientes pediátricos (adenoamigdalectomías) . Se trata de procedimientos estandarizados y de baja complejidad que permiten planificar la atención, favorecer una recuperación rápida y, cuando la evolución clínica lo permite, otorgar el alta el mismo día de la intervención.

Las intervenciones se realizarán desde este lunes en los hospitales de tercer nivel de atención de todo el territorio santafesino. En Rosario participarán el Hospital del Centenario, el Provincial y el de Niños Zona Norte Doctor Roberto Carra.

Fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público

El secretario de Tercer Nivel de Atención de Santa Fe, César Pauloni, destacó que la propuesta se enmarca en la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público. “Estas jornadas se basan en un modelo validado, con experiencia documentada este mismo año, a partir de la Semana de la Vesícula que se realizó en el Hospital Provincial. La clave es organizar los recursos humanos, el equipamiento y los circuitos de trabajo con los que cuentan nuestros hospitales para aumentar la cantidad de cirugías, con una inversión adicional acotada y un alto impacto en la atención”, señaló.

En ese sentido, explicó que la estrategia permite mejorar la calidad de vida de los pacientes, prevenir posibles complicaciones y aprovechar mejor la capacidad quirúrgica de los hospitales, para que los quirófanos puedan destinarse a intervenciones de mayor complejidad. Para reforzar esa capacidad operativa durante las jornadas, cinco empresas vinculadas a la bioingeniería y la esterilización colaborarán con el aporte de una torre de videolaparoscopía, cajas instrumentales y recursos para agilizar la disponibilidad del material esterilizado.

Una experiencia que se amplía a toda la red

El antecedente inmediato es la experiencia del Hospital Provincial de Rosario, que realizó 58 colecistectomías durante la Semana de la Vesícula, entre el 4 y el 9 de mayo de este año. Según los resultados informados, los procedimientos tuvieron un tiempo promedio de 40 minutos y se completaron sin suspensiones por parte de los pacientes, conversiones a cirugía abierta ni complicaciones posoperatorias.

A partir de esa experiencia, el Ministerio de Salud de Santa Fe extendió la estrategia a los diez hospitales de tercer nivel, con una planificación que comenzó a mediados de este año, como explicó el coordinador de Procesos Quirúrgicos de Tercer Nivel, Diego Ferreyra. Los equipos “seleccionaron a los pacientes con diagnóstico confirmado, completaron los estudios prequirúrgicos y organizaron los circuitos para agilizar la rotación de pacientes y el uso de los quirófanos. El seguimiento será ambulatorio, entre los siete y diez días posteriores a cada procedimiento”, anticipó.

La clave, consideró Ferreyra, “es entender que no se trata solamente de un proyecto quirúrgico, sino de un proyecto institucional. Participan los servicios de Cirugía, Quirófano, Anestesiología, Enfermería e Instrumentación, junto con Farmacia, Compras, Servicios Generales, Admisión y las direcciones médicas, entre otras áreas”.

Semanas de la vesícula y la amígdala

Entre el 19 y el 23 de octubre, se realizarán cirugías de vesícula en el Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria; el Hospital J. B. Iturraspe, de Santa Fe; y el Hospital Central de Reconquista. En ese mismo período, se efectuarán cirugías de amígdalas en el Hospital Provincial de Rosario y el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de Santa Fe.

Del 26 al 30 de octubre, las colecistectomías se realizarán en el Hospital Provincial del Centenario, de Rosario; el Hospital José María Cullen, de Santa Fe; y el Hospital Alejandro Gutiérrez, de Venado Tuerto. Las adenoamigdalectomías se realizarán en el Hospital de Niños Zona Norte, de Rosario. Por su parte, el Hospital Dr. Jaime Ferré, de Rafaela, llevará adelante ambos procedimientos durante la misma semana.