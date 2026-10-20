Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el río Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Los tres hombres siguen desaparecidos desde el viernes, cuando volcó la lancha en la que navegaban frente a Fray Luis Beltrán. Una señal detectada durante los rastrillajes llevó a Prefectura a concentrar la búsqueda en un sector de la ribera, mientras las familias reclaman más esfuerzos.

Personal de Prefectura y Bomberos Voluntarios de la provincia de Santa F e continúan la búsqueda de tres personas que el viernes cayeron al río Paraná a la altura de Fray Luis Beltrán . Este lunes, un perro de rescate detectó una anomalía en el rastrillaje de la ribera cerca de la guardería náutica de la ciudad y los agentes focalizaron las tareas de búsqueda.

Sigue la desesperada búsqueda de Ezequiel Stegelman, Héctor Flores y Gustavo Muñoz , los tres hombres que cayeron al río Paraná tras el vuelco de campana de su lancha. En el siniestro también estuvo Rolando “Rogelio” Cabrera, de 61 años , quien resistió horas a flote aferrado a un bidón plástico hasta salir por sus propios medios en los muelles de Puerto BG, en el extremo sur de San Lorenzo.

Este lunes, los bomberos voluntarios pusieron a disposición un binomio K9 que recorrió desde Fray Luis Beltrán hasta Granadero Baigorria. Se trata de un agente con su perro de rescate que buscaba burbujas de gases, utilizado en tareas de rescates bajo escombros o terrenos naturales. Alrededor de las 15.30, en la zona entre la guardería náutica de Fray Luis Beltrán y la toma de agua potable, el can se inquietó y llamó la atención de su tutor. Esto centró la búsqueda de Prefectura en la zona. "Tenemos mucho viento y complica el trabajo del binomio K9, pero es un indicio y hasta que no se descarte totalmente vamos a seguir en la búsqueda", apuntó el bombero voluntario Edgardo Espindola, en diálogo con La Capital. El municipio local frenó el bombeo de su planta potabilizadora momentáneamente mientras trabajan los buzos de Prefectura.

Además, bomberos y prefectura trabajaron hoy con un bote de rastrillaje que permitió llegar a lugares de difícil acceso. Las tareas de rescate suman un escollo a raíz del fenómeno de El Niño y las lluvias contó Espíndola: "El gran caudal de agua de Fray Luis Beltrán hasta Rosario es una complicación".

Tareas en Fray Luis Beltrán

Unos 20 agentes entre Prefectura Naval Argentina y Bomberos Voluntarios de Rosario, San Lorenzo, Serodino y Fray Luis Beltrán mantienen la búsqueda de los tres tripulantes de la lancha que se hundió en el río Paraná. Las tareas se inician con los primeros rayos del sol y finalizan alrededor de las 19.

Los trabajos comenzaron el mismo viernes con recorridas y avistajes en sectores del río y la ribera donde los investigadores ponen el foco.

El dispositivo preparado por Prefectura cuenta con la participación de los guardacostas GC-141 “Lago Quillén”, GC-77 “Golfo San Matías” y GC-138 “Cisne”, junto con dos medios fluviales de apoyo y vehículos por vía terrestre. Además, intervienen buzos y nadadores de rescate de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de San Lorenzo y de Rosario, con el objetivo de reforzar las acciones de búsqueda en el sector.

Las familias piden que no cesen la búsqueda

Atentos a la búsqueda familiares de Ezequiel Stegelman, Héctor Flores y Gustavo Muñoz insisten con no frenar las tareas y reclaman mayor acción al personal de Prefectura.

"Estamos pidiendo que Prefectura siga con la búsqueda y que siga haciendo las tareas. No vimos novedades, mientras Bomberos nos da un parte todos los días, Prefectura no nos dice qué hacen", dijo a El Ojo Informativo, Mariela, cuñada de Stegelman a metros de la base operativa de la búsqueda.

La mujer relató que dos sobrinos de Muñoz se embarcaron por la noche del domingo y realizaron su propia búsqueda que culminó cuando encontraron dos chalecos y un bolsón cerca de la zona donde fue rescatado Rolando “Rogelio” Cabrera. "Ellos solo lo hicieron, salieron y fueron hasta San Nicolás volvieron como a las 6 de la mañana. Pedimos que busquen para el lado de las islas, no vemos movimientos", agregó Mariela.