Uno Santa Fe | La provincia | deudores

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha

Avanza en la Legislatura un nuevo registro que incorporará automáticamente a quienes deben pagar una cuota mensual fijada por la Justicia para aplicar sanciones si no cumplen.

16 de octubre 2026 · 16:21hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Legislatura se prepara para un acto histórico al cual están invitados todos los santafesinos 

La Legislatura se prepara para un acto histórico al cual están invitados todos los santafesinos 

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves la modificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Entre otras reformas, la iniciativa que pronto tendrá sanción definitiva establece que la prohibición automática para ir a la cancha y el casino cuando se reporten incumplimientos parciales o totales.

El proyecto que combina propuestas de distintas fuerzas políticas determina que el Poder Ejecutivo se hará cargo de anotar automáticamente a las personas que tienen que pagar una cuota mensual para el cuidado de sus hijos. Si bien la Justicia seguirá determinando el monto en cada caso, ya no estará a cargo administrar la base de datos.

"Esperamos que el Senado la apruebe rápidamente", anticipó la diputada provincial Lucila De Ponti sobre la creación del sistema y el traspaso del registro que actualmente tiene la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. En un reportaje de LT8, explicó: "Estamos buscando que el régimen funcione mejor. Hoy es engorroso, a veces requiere que la madre realice un esfuerzo muy grande de trámites sin el resultado deseado".

¿Qué cambiará para los deudores alimentarios en Santa Fe?

De no mediar modificaciones en la Cámara alta, la ley establecerá una prohibición para ingresar a estadios de fútbol y casinos si un asistente figura como deudor alimentario. Estas medidas ya han sido aplicadas por órdenes judiciales en varios casos particulares, pero ahora se convertirán en regla sin necesidad de una resolución de los Tribunales en respuesta al reclamo por mora.

El proyecto establece otras sanciones, además de los impedimentos antes mencionados, y distingue dos tipos de incumplimiento. La mayoría de las medidas se aplicarán cuando haya dos cuotas impagas total o parcialmente en el ultimo año, ya sean consecutivas o alternadas. Si se acumulan seis incumplimientos en el mismo período, se implementarán restricciones más severas.

El régimen no pemitirá que los deudores obtengan o renueven su licencia de conducir, salvo que la necesiten para trabajar. En los casos agravados, esta excepción quedará descartada y también se aplicará una inhibición general de bienes.

Por otro lado, los morosos no podrán cobrar premios de juegos de azar ni de casinos por 60 días desde que se los inscribe por incumplimiento. Asimismo, el Estado tiene prohibido pagarles en el mismo plazo por sus servicios si tienen algún contrato. Además, el proyecto enviado al Senado santafesino los excluye de designaciones como funcionarios públicos, candidaturas provinciales o municipales y procesos de selección para cubrir cargos judiciales.

Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias

A partir del traspaso al Poder Ejecutivo, Santa Fe contará con un Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias. Se trata de una agencia dedicada a recopilar y actualizar la información sobre las sentencias de los juicios en los que se fijan cuotas mensuales para el cuidado de hijos u otros familiares.

Figurar en la base de datos no equivale a ser un deudor. Las restricciones sólo se aplicarán cuando la Justicia declare el estado de morosidad en los pagos, siguiendo los términos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. A su vez, esta resolución puede revertirse mediante el cumplimiento de los pagos pendientes para levantar las sanciones impuestas.

Otro cambio importante dentro de la reforma es la habilitación de consultas públicas en el sistema. Cualquier persona podrá ingresar de manera gratuita por medios electrónicos para verificar si alguien debe alimentos. La ley prohíbe la descarga masiva de datos y la indexación de resultados en motores de búsqueda, de manera que sólo esté disponible la información mínima para identificar a un sujeto y determinar su condición.

Las empresas y organismos obligados a consultar el registro tiene un plazo de tres días hábiles para hacer el trámite. El mismo límite se establece para actualizar la información de quienes están anotados allí.

¿Cuántos deudores alimentarios hay en la provincia de Santa Fe?

Como una de las responsables de la redacción del proyecto, De Ponti indicó que la base de datos actual abarca unos 2.400 casos de deudores de alimentos en Santa Fe. De inmediato, aclaró: "Nosotros entendemos que es poco porque realmente el funcionamiento que tiene hoy es engorroso".

"Desde una perspectiva moral estricta, casi que no tendría que existir una ley. Estoy debería ser algo que se cumpla por el sólo hecho de que los niños existen", opinó la dirigente del Movimiento Evita. Luego indicó que la modificación apunta a "hacer más liviano todo el proceso judicial que siempre recae con mucho peso sobre las madres porque implica tiempo y dinero".

En segundo lugar, la legisladora reconoció que la eficacia de la propuesta tiene algunos límites claros en cuanto a las entidades obligadas a controlar a las personas que pagan alimentos. "Hay que firmar convenios para aplicar las sanciones y hay distintas situaciones", subrayó. En las canchas de fútbol, los controles de identidad son bastante frecuentes. A continuación, sostuvo que el caso de los casinos es "lamentablemente un poco más complejo porque no siempre piden el documento cuando ingresás".

Finalmente, la diputada provincial destacó que el registro imlplica un cambio grande en torno al trámite de los reclamos a deudores. "Ya no va a ser tanto la mujer la que tenga que estar atrás de eso, informando, sino que habrá una inscripción automática", concluyó.

deudores alimentos Santa Fe

Lo último

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: "En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes"

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Último Momento
Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: "En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes"

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Colón encuentra en Olmedo una solución para cubrir la baja de Castet

Colón encuentra en Olmedo una solución para cubrir la baja de Castet

Colastiné Norte: cuatro empresas compiten para hacerse cargo de la limpieza y el mantenimiento por un año del barrio

Colastiné Norte: cuatro empresas compiten para hacerse cargo de la limpieza y el mantenimiento por un año del barrio

Ovación
Diego Placente pasó por Unión y reveló las claves para formar a los futuros talentos de la Selección

Diego Placente pasó por Unión y reveló las claves para formar a los futuros talentos de la Selección

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Colotto, con la idea fija en Colón: La ventaja deportiva es lo más importante

Colotto, con la idea fija en Colón: "La ventaja deportiva es lo más importante"

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: Estamos viendo cómo se acomoda

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: "Estamos viendo cómo se acomoda"

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia