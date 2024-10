Una diputada de Santa Fe apuntó contra el rector de la UNR: "Si no podés garantizar clases, vas a tener que renunciar"

La diputada de Santa Fe por la Libertad Avanza, Romina Diez, salió al cruce del rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Franco Bartolacci. En redes sociales, la legisladora lo apuntó como responsable de la toma de facultades y exigió que, si no puede garantizar las clases, que renuncie.

“Es un auto oficial de la universidad, no es mi chofer como se dice malintencionadamente y se usa para actividades institucionales y académicas de la universidad como pueden ser viajes a congresos de rectores o a veces cuando hay que traer a Rosario a alguna personalidad o trasladarnos en Rosario a actividades institucionales de diverso tipo”, explicó en diálogo con Radiópolis (Radio 2).

Con respecto a los honorarios del conductor, Bartolacci aclaró: “Por supuesto que no cobra eso por mes. Es una licitación abierta en la que se van acreditando traslados conforme a los kilómetros que se van haciendo y es por varios meses”.

En medio de esa nota, el rector criticó a la diputada Romina Diez por haberse subido a la información que circuló en redes. “Apelar a cualquier cosa, inventar lo que tenés a mano para denostar a algo o alguien sin que te importe nada, eso es una cosa muy distinta. Que lo haga un x detrás de una cuenta falsa, vaya y pase, pero que lo haga alguien que tiene responsabilidad institucional, es como si yo me pusiera a decir cosas que no corresponden”, deslizó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/romidiezok/status/1844767661353255313?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1844767661353255313%7Ctwgr%5Ea46c75cd96214076d32261189e2f3e7642546457%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rosario3.com%2Finformaciongeneral%2FLa-diputada-Romina-Diez-apunto-contra-Bartolacci-por-la-toma-de-facultades-Si-no-podes-garantizar-clases-vas-a-tener-que-renunciar-20241012-0005.html&partner=&hide_thread=false Bartolacci vamos a ir a cada facultad que tomes para asegurarle las clases a los alumnos que si quieren estudiar. Te responsabilizo por cualquier daño que nos pueda suceder a mí y a toda la gente de bien que me apoya por ingresar a la institución para garantizar la educación para… — Romina Diez (@romidiezok) October 11, 2024

La respuesta de Diez no se hizo esperar. Fiel a su estilo de hablar poco con los medios, utilizó su cuenta de X para responder y anunció que la semana próxima irá a las facultades que estén tomadas para “asegurarle las clases a los alumnos que sí quieren estudiar”.

Lo llamativo de esto es que, por el momento, no hay facultades tomadas en Rosario. De hecho, tras una masiva asamblea el pasado jueves, definieron que este lunes habrá nuevas asambleas en cada edificio universitario para acordar los pasos a seguir. Algo similar ocurrirá con los docentes y no docentes universitarios, que aún no cerraron un nuevo plan de lucha.

“Te responsabilizo por cualquier daño que nos pueda suceder a mí y a toda la gente de bien que me apoya por ingresar a la institución para garantizar la educación para los estudiantes. Vas a demostrar tu aptitud para manejar una institución de manera democrática. Si no podes garantizar clases, transparencia, ni paz, vas a tener que renunciar”, advirtió Diez.