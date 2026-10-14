Mercado de SUVs en octubre 2026: ¿Qué opciones tener en cuenta?

Con más marcas, más tecnología y más variantes híbridas que nunca, elegir un SUV exige comparar con cuidado. Un repaso por las claves del segmento y los modelos que marcan el ritmo.

Ford Territory, una de las referencias entre los SUV medianos por espacio interior, equipamiento y red de posventa.

Los SUV dejaron de ser una moda para convertirse en el formato que ordena el mercado argentino. Hoy conviven en las concesionarias modelos de fabricación nacional, regionales e importados de extrazona, con una oferta más amplia que nunca en tamaños, motorizaciones y precios. Esa abundancia es una buena noticia para el comprador, pero también obliga a comparar con más cuidado.

El cambio más visible de los últimos dos años es la llegada de nuevas marcas, sobre todo de origen chino, que se sumaron a las tradicionales con productos muy equipados. El efecto fue inmediato: las marcas históricas actualizaron sus gamas, sumaron tecnología de serie y ajustaron sus propuestas comerciales.

A eso se agrega el avance de la electrificación. Los híbridos convencionales ganaron lugar entre quienes quieren bajar el consumo sin depender de un cargador, mientras que los híbridos enchufables y los eléctricos puros todavía apuntan a un público más específico.

¿Qué mirar antes de elegir?

Más allá del diseño, hay cinco puntos que conviene revisar:

Uso real: no es lo mismo un auto para ciudad que uno para viajar seguido en ruta con la familia y el baúl cargado.

no es lo mismo un auto para ciudad que uno para viajar seguido en ruta con la familia y el baúl cargado. Seguridad: cantidad de airbags, control de estabilidad y asistencias a la conducción (frenado autónomo, mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo).

cantidad de airbags, control de estabilidad y asistencias a la conducción (frenado autónomo, mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo). Costo de uso: consumo, valor de los servicios programados, seguro y patente pesan tanto como el precio de lista.

consumo, valor de los servicios programados, seguro y patente pesan tanto como el precio de lista. Respaldo posventa: red de talleres, disponibilidad de repuestos y plazo de garantía.

red de talleres, disponibilidad de repuestos y plazo de garantía. Valor de reventa: un dato que suele pasarse por alto y define el costo total de tener el vehículo.

Los SUV medianos, el punto de equilibrio

El segmento mediano es el que más consultas concentra, porque combina espacio interior, baúl generoso y prestaciones ruteras sin llegar a los valores de los modelos grandes. Dentro de esa franja, Ford Territory se consolidó como una de las referencias: ofrece una plaza trasera amplia, motor turbo con caja automática y un nivel de equipamiento tecnológico alto, con el respaldo de una red de alcance nacional. Quienes evalúan comprar Ford Territory suelen destacar justamente esa relación entre tamaño, confort y servicio posventa.

GAC Emkoo se distingue por su diseño anguloso y suma una variante híbrida a la oferta de SUV medianos.

La nueva generación de marcas asiáticas

El otro gran fenómeno es el de los fabricantes chinos. Lejos de la imagen de producto básico de hace una década, hoy llegan con diseños audaces, interiores con pantallas de gran formato, paquetes completos de asistencias a la conducción y, en muchos casos, variantes híbridas.

Entre los nombres que más ruido hicieron en su desembarco está GAC, uno de los grandes grupos automotrices de China, con sede en Guangzhou y años de experiencia produciendo en sociedad con Toyota y Honda. Ese recorrido se nota en la calidad de terminación y en la puesta a punto de sus modelos. Su carta fuerte en el segmento mediano es el Emkoo, un SUV de líneas angulosas y muy reconocibles, con motor turbo, caja automática y una versión híbrida para quienes priorizan el consumo.

Para quien analiza comprar un SUV chino, la recomendación es mirar más allá de la ficha técnica. Importa quién representa a la marca en el país, cuántos puntos de servicio tiene, qué garantía ofrece y cómo responde con los repuestos. Las marcas que desembarcaron con grupos concesionarios de trayectoria corren con ventaja en ese terreno.

Financiación y momento de compra

El último trimestre del año suele traer acciones comerciales, como tasas subsidiadas, bonificaciones y planes de entrega pactada. Vale la pena pedir cotizaciones de contado y financiadas, comparar el costo financiero total y no solo la cuota, y consultar por la toma del usado.

Conclusión

Existe un SUV adecuado para cada necesidad y presupuesto. Probar los modelos, comparar costos de uso y verificar el respaldo de posventa sigue siendo la fórmula más segura para decidir bien en un mercado que nunca tuvo tantas alternativas como en este momento.