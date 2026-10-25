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Aldosivi se juega la permanencia ante Belgrano: una derrota lo condenará al descenso

Aldosivi recibe al Pirata desde las 14.45 con la obligación de sumar de a tres para seguir con vida en la lucha por mantenerse en Primera.

Ovación

Por Ovación

25 de octubre 2026 · 09:06hs
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Aldosivi se juega la permanencia ante Belgrano: una derrota lo condenará al descenso

Aldosivi afrontará este domingo un compromiso decisivo para su futuro en la máxima categoría. Desde las 14.45, el conjunto marplatense recibirá a Belgrano en el estadio José María Minella, por la fecha 14 de la Zona B del Clausura 2026. Una derrota sentenciará su descenso, mientras que una victoria le permitirá sostener la esperanza, a la espera de lo que suceda con Deportivo Riestra el lunes.

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Aldosivi, obligado a ganar para seguir soñando con la permanencia

El panorama es cada vez más complejo para el Tiburón, que viene de caer por 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto y acumula tres partidos consecutivos sin sumar. El equipo dirigido por Javier Sanguinetti no pudo afianzarse después de la mejoría que había insinuado con la llegada del entrenador y necesita una reacción inmediata para evitar el desenlace más temido.

En Mar del Plata, el local sabe que no tiene margen para equivocarse. Conseguir los tres puntos será indispensable para conservar sus posibilidades de continuar en Primera División. Sin embargo, el resultado no será suficiente por sí solo para resolver su situación, ya que también deberá seguir de cerca el encuentro de Riestra, que jugará el lunes.

Del otro lado estará un Belgrano que también necesita recuperarse. El conjunto cordobés sufrió una dura derrota por 3-0 ante River, un resultado que frenó su buen momento y complicó sus aspiraciones de acercarse a los primeros lugares de la Zona B. El Pirata intentará reencontrarse con la victoria y fortalecer sus chances de avanzar a los octavos de final.

Las probables formaciones y los datos del partido

Aldosivi saldría a la cancha con Ignacio Chicco; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Braian Cufré; Martín García y Lucas Castro; Matías Godoy, Nicolás Gaitán y Agustín Palavecino; Nicolás Cordero. El entrenador será Javier Sanguinetti.

Por su parte, Belgrano podría formar con Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Ramiro Hernandes; Lucas Passerini. Ricardo Zielinski estará al frente del equipo visitante.

Todos los detalles de Aldosivi vs. Belgrano:

  • Torneo: Clausura 2026, fecha 14 de la Zona B.

  • Día: domingo 25 de octubre.

  • Horario: 14.45.

  • Estadio: José María Minella, Mar del Plata.

  • Árbitro: Sebastián Zunino.

  • VAR: Sebastián Habib.

  • Televisión: ESPN Premium.

Aldosivi permanencia descenso Belgrano
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