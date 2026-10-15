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Belgrano primero acordó con Unión y ahora lo hizo con Cardozo

En Córdoba informan que Belgrano acordó la compra el 15% del pase que tenía Thiago Cardozo para pasar a tener el 80%. Antes, hubo arreglo por el 65% de Unión

Ovación

Por Ovación

15 de octubre 2026 · 19:39hs
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Belgrano primero acordó con Unión y ahora lo hizo con Cardozo

La Voz

Unión sigue atento a los movimientos de Belgrano por Thiago Cardozo. La institución avanzó en la compra del porcentaje que le pertenecía al arquero para controlar el 80% de la ficha. Un esfuerzo económico más que importante, haciendo la salvedad que ya había un acuerdo previo con el Tate.

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Belgrano se queda con Cardozo

En Córdoba se informa que la dirigencia del Pirata tiene encaminadas las negociaciones para comprar el 65% de los derechos económicos que pertenecen a Unión. En paralelo, buscaba adquirir el 15% restante que poseía el guardameta, quien es considerado una pieza importante dentro del plantel. El entendimiento incluye un contrato hasta diciembre de 2029.

Unión espera aún el dinero tras acordar la venta del 65% del pase de Thiago Cardozo.

Unión espera aún el dinero tras acordar la venta del 65% del pase de Thiago Cardozo.

El monto total de la operación rondaría los 700.000 dólares. La adquisición del porcentaje que era del arquero se pagará en cuotas. Para Unión, la negociación tiene especial relevancia, porque todavía no se habían firmado los documentos para que formalmente, el charrúa, sea de Belgrano.

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Con esto, se dio un paso fundamental. Desde Santa Fe se prepara un informe económico, donde estarían los detalles de esta operación también, donde se incluyó una deuda por la compra de Agustín Colazo. El presidente Luis Spahn mencionó días atrás que sería una cifra cerca a los 500.000 dólares. Esto se daría de un momento a otro. A esperar...

Unión Belgrano Thiago Cardozo
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