Argentina celebró en Santa Fe: ganó la Zona Sur de la Liga Evolución de Futsal

La Selección se quedó con el título en la Zona Sur de la Liga Evolución de Futsal tras una campaña destacada en el estadio Invencible Santa Fe.

La fiesta del futsal sudamericano tuvo sello argentino en Santa Fe. La Selección nacional se adjudicó la Zona Sur de la CONMEBOL Liga Evolución Futsal 2026 y cerró su participación con sensaciones diferentes en las dos categorías: el equipo de Mayores venció 2-0 a Paraguay, mientras que el combinado Sub 20 cayó por 3-2 en un desenlace ajustado.

El campeonato ya tenía dueño antes de la última jornada. Argentina había conseguido los puntos necesarios para asegurarse el primer puesto tras una campaña que incluyó un triunfo y un empate frente a Chile, dos victorias contra Bolivia y una doble alegría ante Uruguay. Con 19 unidades en la clasificación acumulada , el seleccionado terminó por encima de Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, en una competencia que sumó los resultados de Mayores y Sub 20.

La Mayor cerró con otra victoria

El equipo dirigido por Matías Lucuix se despidió del público santafesino con un triunfo ante Paraguay. Lucas Bolo Alemany abrió el marcador a los 11 minutos del primer período, mientras que Agustín Del Rey amplió la diferencia en el complemento para establecer el 2-0 definitivo.

¡Así fue la última jornada de la CONMEBOL #LigaEvoluciónFS Zona Sur! pic.twitter.com/HoluT45psi — CONMEBOL Torneos (@CONMEBOLtorneos) October 19, 2026

La victoria permitió cerrar la participación con otro resultado positivo y celebrar el título conseguido en el estadio Multipropósito Invencible Santa Fe, escenario de una competencia que reunió a cinco seleccionados de la región.

La Sub 20 perdió el invicto sobre el final

En el duelo juvenil, Argentina estuvo cerca de despedirse con una victoria, pero Paraguay terminó imponiéndose por 3-2 y le quitó el invicto al equipo conducido por Damián Stazzone.

Joaquín Mardones adelantó al conjunto nacional y, después del empate paraguayo de Facundo Boderone, Marcos Geracitano volvió a poner arriba a la Albiceleste. Sin embargo, Mauro Mora estableció la igualdad y Oliver Sandoval marcó a apenas 38 segundos del final para sellar el triunfo guaraní.

Santa Fe, otra vez en lo más alto

La consagración significó la sexta conquista argentina de la Zona Sur, luego de los títulos obtenidos en Buenos Aires 2017, Asunción 2022, Quillacollo 2023, Los Ángeles 2024 y Luque 2025. La competencia había comenzado bajo el nombre de Liga Sudamericana y adoptó su denominación actual en 2022, tras la interrupción provocada por la pandemia.

La definición de la Liga Evolución continuará con la Zona Norte, que se disputará en Brasil del 21 al 25 de octubre. Una vez conocido el ganador de esa región, los dos campeones se enfrentarán por el título. Mientras tanto, Argentina ya cumplió su objetivo en Santa Fe y volvió a ratificar su protagonismo en el futsal continental.

CONMEBOL Liga Evolución de Futsal – Zona Sur

Programación de partidos

Fecha 1. Miércoles 14 de octubre.

Paraguay 1 – Uruguay 1 (sub20)

Paraguay 3 – Uruguay 1 (mayor)

Argentina 2 – Chile 0 (sub20)

Argentina 0 – Chile 0 (mayor)

Fecha 2. Jueves 15 de octubre

Uruguay 2 – Chile 0 (sub20)

Uruguay 4 – Chile 1 (mayor)

Bolivia 0 - Argentina 6 (sub20)

Bolivia 0 – Argentina 6 (mayor)

Fecha 3. Viernes 16 de octubre

Bolivia 2 – Uruguay 4 (sub20)

Bolivia 0 – Uruguay 6 (mayor)

Chile 3 – Paraguay 1 (sub20)

Chile 0 – Paraguay 1 (mayor)

Fecha 4. Sábado 17 de octubre

Paraguay 0 - Bolivia 4 (sub20)

Paraguay 3 - Bolivia 3 (mayor)

Uruguay 1 - Argentina 4 (sub20)

Uruguay 1 - Argentina 4 (mayor)

Fecha 5. Domingo 18 de octubre

13.15 Chile - Bolivia (sub20)

15.30 Chile - Bolivia (mayor)

17.45 Argentina - Paraguay (sub20)

20.00 Argentina - Paraguay (mayor)