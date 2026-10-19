Argentina perdió la final del Mundial de hockey sobre patines ante Francia por penales

Argentina, dirigida por José Luis Páez, igualó 2-2 en el tiempo reglamentario y el alargue, pero cayó 2-1 en la definición desde el punto penal en Asunción.

La Selección argentina masculina de hockey sobre patines estuvo muy cerca de volver a lo más alto del mundo, pero terminó sufriendo una dolorosa derrota ante Francia en la final del Mundial disputado en Asunción, Paraguay. Después de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario y los dos períodos suplementarios, el conjunto dirigido por José Luis Páez cayó por 2-1 en la tanda de penales y vio frustrado su objetivo de conquistar una nueva Copa del Mundo.

El encuentro fue intenso y cambiante. Argentina comenzó en ventaja gracias al gol de Ezequiel Mena durante la primera etapa, pero Francia reaccionó en el complemento y dio vuelta el resultado con las conquistas de Roberto Di Benedetto y Carlo Di Benedetto, este último desde el punto penal.

Cuando el título parecía alejarse, Lucas Martínez apareció a tres minutos del final para marcar el 2-2. El delantero aprovechó el rebote de un remate que había dado en el palo y empujó la bocha al fondo del arco para mantener con vida al seleccionado nacional.

Argentina tuvo las mejores chances en el alargue, pero no pudo convertir

Con el empate, la definición se trasladó al suplementario, que tuvo dos períodos de cinco minutos. Durante esos diez minutos, el equipo argentino insistió y generó situaciones para quedarse con la victoria, aunque se encontró con la resistencia del arquero francés Pedro Chambel, decisivo para sostener la igualdad.

La historia terminó resolviéndose desde el punto penal. Allí, la falta de eficacia condenó a la Albiceleste: después de siete ejecuciones por lado, Francia se impuso por 2-1, con Carlo Di Benedetto como protagonista al convertir dos de los disparos que terminaron marcando la diferencia.

Por el lado argentino, Lucas Martínez fue el único que consiguió anotar. Lucas Ordóñez, quien tuvo dos oportunidades, Facundo Bridge y Nolito Romero López estuvieron entre los jugadores que no pudieron convertir durante una definición que dejó a la Selección sin el premio mayor.

Francia hizo historia y Argentina se quedó sin su séptima estrella

La consagración francesa representó un acontecimiento histórico para el hockey sobre patines: fue la primera vez que Francia ganó un Mundial masculino de la disciplina. Hasta esta edición, su mejor resultado había sido el tercer puesto conseguido en San Juan 2022.

Argentina, en cambio, no pudo sumar su séptimo título mundial. El seleccionado nacional había levantado el trofeo en San Juan 1978, Novara 1984, Recife 1995, Reus 1999, La Roche-sur-Yon 2015 y San Juan 2022.

La derrota dejó un sabor amargo para el conjunto de José Luis Páez, que estuvo a pocos minutos de quedarse con la final y logró recuperarse cuando estaba en desventaja, pero no encontró la precisión necesaria en los penales.

En el partido por el tercer puesto, Portugal derrotó por 5-3 a España y se quedó con el último lugar del podio. De esta manera, el Mundial de hockey sobre patines, disputado en el marco de los World Skate Games en Asunción, concluyó con una consagración histórica para Francia y una final que Argentina estuvo muy cerca de ganar.