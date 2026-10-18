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Arsenal venció a Nottingham Forest y se mantiene a tres puntos del City

Arsenal le ganó a Nottingham por Brighton aplastó por 5 a 0 a Crystal Palace con un golazo desde mitad de cancha de Diego Gómez.

Ovación

Por Ovación

18 de octubre 2026 · 18:30hs
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Arsenal venció a Nottingham Forest y se mantiene a tres puntos del City

En una jornada determinante de la Premier League, Arsenal venció ajustadamente por 1-0 a Nottingham Forest como visitante y se mantuvo como único escolta, a tres puntos del líder Manchester City.

El equipo de Mikel Arteta tuvo que trabajar mucho tras un inicio complicado en el que David Raya salvó el arco ante un remate de Dan Ndoye, tras una pérdida de Riccardo Calafiori.

Arsenal respondió antes del descanso con un taconazo de Gabriel Magalhães que Ousmane Diomandé despejó en la línea, y con un intento exigido de Kai Havertz.

Arsenal dejó en el fondo al Nottingham en la Premier League

En el complemento, tras aproximaciones por arriba de Magalhães y un disparo elevado de Declan Rice, el premio llegó a los 35 minutos: Rice abrió hacia la derecha para Noni Madueke, cuyo remate se desvió en Jair Cunha, descolocó al arquero y selló el triunfo. La derrota dejó a Nottingham Forest hundido en puestos de descenso.

Por su parte, Brighton & Hove ofreció un verdadero espectáculo al golear 5-0 a Crystal Palace: las "Gaviotas" sentenciaron el partido en apenas diez minutos con un autogol de Jaydee Canvot, un gol sensacional desde la mitad de la cancha del paraguayo Diego Gómez al sorprender al arquero Walter Benítez, y una definición de Yasin Ayari.

En la segunda mitad, Charalampos Kostoulas anotó el cuarto tras un rebote que tocó su pecho, mientras que Jack Hinshelwood cerró la goleada a diez minutos del final.

Crystal Palace intentó reaccionar pero se topó con los palos en dos remates de Jean-Philippe Mateta y Jefferson Lerma.

Finalmente, Bournemouth se impuso por 2-0 ante Sunderland, en un encuentro condicionado por la temprana expulsión de Kevin Danso a los 17 minutos y el gol de Marcus Tavernier de palomita tras una jugada de Evanilson.

El propio Evanilson sentenció el partido al inicio del segundo tiempo con una corrida individual. El resultado hundió aún más a los "Black Cats" en la parte baja de la tabla.

Arsenal Nottingham City
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