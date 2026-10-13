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Así está la pelea por la permanencia en la Primera División

Estudiantes de Río Cuarto ya perdió la categoría y Aldosivi de Mar del Plata está muy complicado para mantener la plaza

13 de octubre 2026 · 12:29hs
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Aldosivi está muy complicado en la pelea por mantener la categoría.

@clubaldosivi

Aldosivi está muy complicado en la pelea por mantener la categoría.

La pelea por la permanencia en la Primera División del fútbol argentino entró en su fase definitoria, a falta de solo cuatro fechas para que termine la temporada.

Descendió Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi está muy complicado

El último fin de semana, Estudiantes de Río Cuarto perdió la categoría luego de caer 1-0 en su visita a River, ya que no tiene chances de salvarse a través de la tabla anual ni en los promedios.

De esta manera, solo resta que se defina cuál será el otro equipo que descenderá en este 2026 y que tiene a un equipo en una situación especialmente delicada.

Se trata de Aldosivi de Mar del Plata, que está muy comprometido tanto en la tabla anual como en los promedios, ya que se encuentra penúltimo en ambos frentes y ya no tiene margen de error.

El "Tiburón", que solo sumó 16 puntos en lo que va del año, está a seis unidades de Deportivo Riestra, que está vigésimo octavo en la tabla anual, y necesita un milagro para superar a Central Córdoba de Santiago del Estero y Platense.

El otro equipo que todavía tiene chances de descender, aunque ya es prácticamente imposible desde el punto de vista matemático, es Deportivo Riestra.

La situación es extremadamente complicada para el equipo marplatense, debido a que en lo que va del año solo pudo ganar dos partidos, ambos en este Torneo Clausura: 3-1 a Banfield y 1-0 a Atlético Tucumán.

En las últimas cuatro fechas, Aldosivi tendrá que medirse con Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano de Córdoba, Racing y River.

Los equipos con chances de descender por tabla anual

Aldosivi: 16 puntos

Deportivo Riestra: 22 puntos

Central Córdoba (SdE): 26 puntos

Platense: 27 puntos

Atlético Tucumán: 28 puntos

pelea permanencia Primera División
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