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Atención Estudiantes: Flamengo pierde a Danilo para las semifinales de la Libertadores

El defensor de Flamengo, Danilo, no jugará las semifinales de la Copa Libertadores 2026 ante Estudiantes por haber sufrido una doble fractura en la mandíbula

12 de octubre 2026 · 16:50hs
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Atención Estudiantes: Flamengo pierde a Danilo para las semifinales de la Libertadores

El defensor y referente de Flamengo, Danilo, no podrá jugar las semifinales de la Copa Libertadores 2026 ante Estudiantes, por haber sufrido una doble fractura en la mandíbula. El central protagonizó un duro choque en su último partido y se llevó la peor parte, por lo que fue operado durante la mañana este lunes y tendrá al menos un mes de recuperación.

Una baja sustancial para Flamengo

Estudiantes se encuentra en su primera semifinal internacional desde 2009, año en el que alzó su última Copa Libertadores, y comenzará la serie como local este jueves 15 de octubre a las 21.30, por lo que definirá en el mítico estadio Maracaná, el jueves próximo, al mismo horario.

A pesar de tener un plantel multimillonario y un amplio número de variantes, Flamengo llegará a la instancia previa a la gran final con tres bajas importantes, dos de ellas por lesión.

A la fractura en la muñeca izquierda que aleja al destacado mediocampista Giorgian De Arrascaeta y la suspensión del volante Jorginho, que fue expulsado en la vuelta de los cuartos de final, se le suma la baja de Danilo, lesionado durante la jornada del domingo 11.

El defensor ingresó a jugar el último minuto del clásico ante Fluminense por el Brasileirao, que terminó con un triunfo por la mínima diferencia del conjunto rojinegro, y a pesar de jugar muy poco tiempo terminó lesionado.

Su doble fractura mandibular se produjo luego de chocar con el experimentado arquero Fabio, que tuvo que achicar para embolsar un centro al área y, luego de contener la pelota y mientras caía al suelo, no pudo frenarse e impactó con el hombro izquierdo en la cara del defensor de 35 años.

El parte médico salió rápidamente e informó que se trata de la novena fractura sufrida por jugadores del “Fla” en lo que va del año, afirmando también que la cirugía fue atravesada con éxito y, luego de pasar la noche internado, el central tendrá al menos un mes de recuperación.

Danilo jugó 22 partidos en lo que va de la temporada y no suma minutos por la Copa Libertadores desde la fase de grupos, habiendo sido titular en cuatro de los seis partidos de la primera ronda, pero sin salir del banco de suplentes desde el comienzo de las instancias eliminatorias.

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