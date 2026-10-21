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Atlético Mineiro perdió con City Torque, pero jugará la final de la Sudamericana ante Boca

El conjunto uruguayo le ganó 2-0 al Galo que dirige Eduardo Domínguez en la vuelta de la semifinal pero con el global 3-2, los brasileños jugarán ante el Xeneize en el duelo decisivo

21 de octubre 2026 · 21:17hs
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Atlético Mineiro perdió

Atlético Mineiro perdió, pero jugará la final ante Boca.

Boca tiene a su rival confirmado para la final de la Copa Sudamericana. Atlético Mineiro hizo valer la ventaja que consiguió en Brasil y eliminó a Montevideo City Torque en Uruguay, en la última de las llaves de semifinales.

Atlético Mineiro perdió, pero jugará la final con Boca

El conjunto charrúa ganó la revancha por 2-0 con goles de Kevin Silva y Gary Kagelmacher en los minutos finales del encuentro, pero no le alcanzó para revertir el 0-3 que sufrió en Belo Horizonte.

De esta manera, el Galo chocará con el Xeneize el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia, para definir al próximo campeón continental.

El equipo que dirige actualmente Eduardo Domínguez viene de disputar finales continentales en las últimas dos temporadas: perdió tanto la definición de la Copa Libertadores 2024 contra Botafogo como la final de la Copa Sudamericana 2025 contra Lanús.

El Xeneize, en tanto, disputará su tercera final de la Copa Sudamericana. En sus dos participaciones anteriores, se consagró campeón: en 2004, ante Bolívar, y en 2005, frente a Pumas de México.

Boca suma dos títulos en el certamen, la misma cantidad que Independiente, Lanús, Liga de Quito, Athletico Paranaense e Independiente del Valle. Por eso, una nueva consagración le permitiría convertirse en el máximo ganador de la historia de la competencia, con tres trofeos.

Fecha y sede: cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2026

La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro está programada para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El horario del encuentro deberá ser confirmado oficialmente.

Atlético Mineiro Boca City Torque
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