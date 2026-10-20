Barcelona que sigue de cerca la situación de Lisandro Martínez

En medio de la polémica por sus declaraciones contra la dirigencia del club, el elenco blaugrana sigue de cerca la situación de cara al próximo mercado de pases

Lisandro Martínez despertó gran polémica con sus declaraciones contra la dirigencia de Manchester United luego de caer 2-0 a manos de Atlético de Madrid por Champions League, situación que generó dudas sobre su continuidad en el club. Incertidumbre ante la cual en Inglaterra aseguran que Barcelona tomó nota de cara al próximo mercado de pases.

Según informa Sky Sport, el contrato del campeón del Mundial 2022 con la Selección Argentina llega a su fin este próximo 30 de junio de 2027 y los Diablos Rojos cuentan con una opción de extender el mismo por una temporada más. Esa posibilidad parece poco probable tras los recientes sucesos y es ahí donde la escuadra blaugrana aparece en la escena.

Tras un mercado de pases en el que monitorearon a Cristian "Cuti" Romero antes de que se sume a Atlético de Madrid, ahora el Barça emerge como candidato para quedarse con el Carnicero, titular de manera indiscutible en los Diablos Rojos como en la Albiceleste tras el retiro de Nicolás Otamendi.

En la última presentación de Manchester United, Martínez salió en el entretiempo del encuentro contra Leeds. Una decisión que el entrenador Michael Carrick no explicó si fue por un problema de índole físico o táctico, sumado a que no se espera que sea titular de cara al encuentro de este miércoles como visitante del Como de Nico Paz por Champions League.