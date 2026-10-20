Boca se juega todo ante Vasco da Gama: necesita remontar para llegar a la final

Boca, con Leandro Paredes en duda, cayó 1-0 en la ida y buscará revertir la serie de semis de la Sudamericana, ante Vasco da Gama, este martes en el Maracaná.

Boca visitará este martes a Vasco da Gama con la obligación de conseguir una victoria que le permita revertir la serie de semifinales de la Copa Sudamericana y meterse en la definición del certamen. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el mítico estadio Maracaná, donde el conjunto argentino intentará dar el golpe para seguir en carrera por el título.

El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena llega golpeado por la derrota 1-0 sufrida en La Bombonera durante el partido de ida. En aquella oportunidad, el conjunto brasileño se quedó con el triunfo gracias a un gran cabezazo de Adson, una diferencia que ahora Boca deberá intentar neutralizar en condición de visitante.

La duda de Paredes y el desafío de Boca en Brasil

Una de las principales incógnitas pasa por la situación de Leandro Paredes, capitán y una de las figuras del Xeneize. El mediocampista sufrió un desgarro hace menos de dos semanas y trabaja contrarreloj con la intención de estar presente en un compromiso determinante para las aspiraciones del equipo.

La posible ausencia del volante representa una preocupación para Arruabarrena, que necesita encontrar las mejores alternativas para afrontar un partido en el que Boca deberá mostrar carácter, eficacia y solidez para revertir el resultado adverso de la ida.

El conjunto argentino también tiene otros objetivos importantes por delante, ya que aspira a cerrar el semestre con una cosecha histórica de títulos. Además de la Copa Sudamericana, mantiene la ilusión de conquistar el Torneo Clausura, el campeonato de liga y la Copa Argentina.

Vasco da Gama quiere aprovechar la ventaja

Del otro lado, Vasco da Gama buscará hacer valer el resultado conseguido en Buenos Aires para alcanzar la final continental. El equipo brasileño atraviesa una temporada complicada en el ámbito local, donde pelea por mantener la categoría en el Brasileirao, por lo que la Sudamericana aparece como una oportunidad para darle otro rumbo a su año.

Con la ventaja mínima obtenida en la ida, el conjunto brasileño intentará controlar el desarrollo del encuentro y aprovechar los espacios que pueda dejar Boca en su búsqueda por marcar. El Xeneize, en tanto, deberá encontrar el equilibrio entre la necesidad de atacar y la obligación de evitar un nuevo golpe que complique todavía más sus posibilidades.

Probables formaciones de Vasco da Gama y Boca

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Carlos Palacios o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Datos del partido

*Partido: Vasco da Gama vs. Boca.

*Competencia: vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

*Hora: 21.30.

*Estadio: Maracaná.

*Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

*VAR: Juan Soto (Venezuela).

*Televisación: ESPN, Disney+ Premium y DSports.