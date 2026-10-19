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Calcio: Giovanni Simeone hizo un doblete en la goleada de Torino ante Parma

Torino derrotó por 3 a 0 a Parma en condición de visitante este lunes por la fecha 7 del Calcio, a partir del doblete del delantero argentino Giovanni Simeone

19 de octubre 2026 · 19:23hs
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Calcio: Giovanni Simeone hizo un doblete en la goleada de Torino ante Parma

Torino derrotó por 3 a 0 a Parma en condición de visitante este lunes por la fecha 7 del Calcio, a partir del doblete del delantero argentino Giovanni Simeone. El encuentro se disputó en el estadio Ennio Tardini y tuvo al argentino como protagonista de dos goles a los cuatro minutos del primer tiempo y 23 del segundo, mientras que el atacante Che Adams convirtió el restante en 24 de la primera mitad.

El triunfo permitió al conjunto de la ciudad de Turín llegar al décimo puesto de la liga italiana con 10 puntos, al igual que el Napoli, mientras que el Parma sumó su segunda caída por 3-0 consecutiva y cayó en zona de descenso, con cuatro unidades.

Más de la fecha 7 en el Calcio

Además, el Monza del argentino Exequiel Zeballos, que no jugó por lesión, goleó por 4-0 al Cagliari para quedarse con su segunda victoria en las últimas tres fechas y salir de la zona de descenso.

Giovanni Simeone sigue pagando con goles la confianza que depositó en él el Torino, que lo compró algunos meses atrás por 7 millones de euros luego de pasar un año a préstamo desde el Napoli, y convirtió dos goles que aseguraron la victoria por goleada ante el Parma.

El primer tanto del argentino llegó a los cuatro minutos de la primera parte, con un desborde por derecha y centro al segundo palo del carrilero Rafik Belghali, que Simeone definió de primera y al ángulo derecho del arquero rival.

Ya a los 24 minutos de la primera etapa, un remate rasante y cruzado tuvo un desvío y le quedó a Che Adams, que definió de cabeza dentro del área chica para marcar el 2-0 en un tanto que estuvo a milímetros de ser invalidado por fuera de juego por el VAR semiautomático.

En la segunda parte, a los 23 minutos, Simeone recibió en el círculo central y tuvo tiempo y espacio para avanzar hasta algunos metros de la medialuna del área, desde donde cruzó un derechazo alto imponente que sentenció el 3-0 final.

Con el cierre de la séptima fecha del fútbol italiano, la punta de la máxima categoría es compartida por el Inter y la Lazio, con 19 puntos, seguidos de cerca por la Roma, que ocupa el tercer puesto con 17 unidades.

Calcio Torino Parma
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