Cerúndolo perdió con Mensik y ya no quedan argentinos en Shanghai

Francisco Cerúndolo cayó ante el checo Jakub Menšík (13°) por la tercera ronda del Masters de Shanghai, que ya no cuenta con argentinos

El argentino Francisco Cerúndolo (21°) cayó en tres sets ante el checo Jakub Mensík (13°) por la tercera ronda del Masters de Shanghai , que ya no cuenta con representantes nacionales. Cerúndolo, que este viernes le había ganado al ruso Roman Safiullin, perdió 6-3, 3-6 y 6-2 luego de una hora y 58 minutos de juego.

El encuentro comenzó mejor para el checo, quien se quedó con la primera manga gracias al único quiebre que consiguió en el cuarto game. Ya en el segundo parcial, Cerúndolo protagonizó una buena recuperación y en el octavo game pudo quebrar el saque de Mensik para finalmente cerrar con su saque e igualar el encuentro.

Sin embargo, en el set definitivo Mensik salió mucho más concentrado y aprovechó los errores del argentino para quedarse con la victoria gracias a los dos quiebres conseguidos.

De esta manera, el checo consiguió meterse en los octavos de final del octavo Masters 1000 de la temporada, donde se enfrentará con el francés Arthur Gea, quien dio una de las sorpresas del día para eliminar al estadounidense Ben Shelton (3.º).

Este triunfo, además, fue el primero para Mensik en su historial frente a Cerúndolo, ya que el jugador albiceleste le había ganado los tres cruces previos (Beijing 2024, Madrid 2025 y Beijing 2026).

Sin argentinos en Shanghai

Con este resultado ya no quedan argentinos en el Masters de Shanghai, debido a que este sábado Tomás Etcheverry (28°), Sebastián Báez, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli perdieron sus respectivos partidos correspondientes a la segunda ronda.

En lo que respecta a los candidatos, se destaca el triunfo del alemán Alexander Zverev (1°), quien derrotó en tres sets al francés Quentin Halys y está cada vez más cerca de asegurarse terminar el año como número 1 del mundo.