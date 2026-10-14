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Colapinto pidió frenar los ataques de los argentinos en la Fórmula 1: "No me ayudan"

El argentino Franco Colapinto pidió a sus seguidores que frenen las críticas contra otros protagonistas de la F1, ya que no lo benefician y pueden perjudicarlo

14 de octubre 2026 · 17:30hs
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Colapinto pidió frenar los ataques de los argentinos en la Fórmula 1: No me ayudan

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) pidió a sus seguidores que frenen las críticas y los ataques contra otros protagonistas de la Fórmula 1, al advertir que esas conductas no lo benefician y pueden perjudicar su futuro deportivo.

A través de un video, agradeció el acompañamiento que recibe desde sus comienzos, aunque remarcó que algunas actitudes de los fanáticos cruzan un límite y generan el efecto contrario al que buscan.

El pedido de Franco Colapinto

“Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí, ni a mi futuro”, expresó Colapinto, quien mencionó entre los afectados por esos ataques a otros pilotos, sus compañeros de equipo, mecánicos e ingenieros con los que trabaja diariamente.

El corredor destacó que el respaldo de sus seguidores es importante para alcanzar sus objetivos y sumar puntos carrera tras carrera, pero pidió que ese apoyo no se transforme en agresiones.

“Tenemos que intentar mejorar como sociedad”, sostuvo, al convocar a sus fanáticos a colaborar para cambiar este tipo de comportamientos y acompañarlo tanto en los buenos resultados como en los momentos difíciles.

Por otro lado, Colapinto se refirió a su decisión de tomarse un descanso de las redes sociales para concentrarse en su carrera deportiva y en el trabajo junto a su equipo. Aclaró que seguirá en contacto con sus seguidores durante las competencias y les pidió que continúen respaldándolo, con la expectativa de conseguir nuevos resultados positivos.

“Vamos a seguir luchando para que me vaya bien”, afirmó el piloto, quien cerró su mensaje con un agradecimiento a quienes lo acompañan y expresó su deseo de reencontrarse pronto con los fanáticos en las carreras más cercanas a casa.

Colapinto Fórmula 1 Alpine
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