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Colón (SF) se puso al día con un triunfazo ante Unión y Progreso B en el Promocional

Colón (SF) le ganó a Unión y Progreso B por 56-52 para trepar al tercer lugar de la tabla de colocaciones del Promocional. Todos los detalles.

Ovación

Por Ovación

19 de octubre 2026 · 09:29hs
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Colón (SF) se puso al día con un triunfazo ante Unión y Progreso B en el Promocional

ASB

En un cotejo vibrante que se resolvió en los minutos finales, Colón doblegó a Unión y Progreso B para trepar al tercer lugar de la tabla de colocaciones del Torneo Promocional, para completarse la fecha 10.

TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 10

Viernes 9 de octubre

Atlético Franck B 42 (Tomás Fenske 13) - Alianza (ST) 73 (Luciano Bonafede 17)

Kimberley 55 (Luis Noval 11) - Atlético Franck A 41 (Patricio López 11)

Domingo 11 de octubre

Central Rincón 49 (Facundo Retamoso 12) – Alumni 57 (Marcos Chelini 13)

Regatas (SF) 59 (Matías Ezcurra 13) - Unión y Progreso A 71 (Lorenzo Broggi 13)

Santa Rosa 62 (Kevin Yacono 21) - Colón (SJ) 68 (Matías López 14)

Domingo 18 de octubre

Colón 56 (Juan Verbauwede 11) - Unión y Progreso B 52 (Lucas Caselli 15)

TABLA DE POSICIONES DEL PROMOCIONAL

Alianza 20 (10-0); Unión y Progreso A 18 (8-2); Colón (SF) Kimberley y Atlético Franck A 17 (7-3); Unión y Progreso B 16 (6-4); Regatas (SF) y Alumni 14 (4-6); Colón (SJ) y Santa Rosa 13 (3-7); Central Rincón 11 (1-9); Atlético Franck B 10 (0-10)

Colón Unión y Progreso Promocional
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