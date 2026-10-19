En un cotejo vibrante que se resolvió en los minutos finales, Colón doblegó a Unión y Progreso B para trepar al tercer lugar de la tabla de colocaciones del Torneo Promocional, para completarse la fecha 10.
Colón (SF) se puso al día con un triunfazo ante Unión y Progreso B en el Promocional
Colón (SF) le ganó a Unión y Progreso B por 56-52 para trepar al tercer lugar de la tabla de colocaciones del Promocional. Todos los detalles.
Por Ovación
TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 10
Viernes 9 de octubre
Atlético Franck B 42 (Tomás Fenske 13) - Alianza (ST) 73 (Luciano Bonafede 17)
Kimberley 55 (Luis Noval 11) - Atlético Franck A 41 (Patricio López 11)
Domingo 11 de octubre
Central Rincón 49 (Facundo Retamoso 12) – Alumni 57 (Marcos Chelini 13)
Regatas (SF) 59 (Matías Ezcurra 13) - Unión y Progreso A 71 (Lorenzo Broggi 13)
Santa Rosa 62 (Kevin Yacono 21) - Colón (SJ) 68 (Matías López 14)
Domingo 18 de octubre
Colón 56 (Juan Verbauwede 11) - Unión y Progreso B 52 (Lucas Caselli 15)
TABLA DE POSICIONES DEL PROMOCIONAL
Alianza 20 (10-0); Unión y Progreso A 18 (8-2); Colón (SF) Kimberley y Atlético Franck A 17 (7-3); Unión y Progreso B 16 (6-4); Regatas (SF) y Alumni 14 (4-6); Colón (SJ) y Santa Rosa 13 (3-7); Central Rincón 11 (1-9); Atlético Franck B 10 (0-10)