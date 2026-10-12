Comenzó la segunda etapa del Regional Amateur Litoral Sur

En el primer cruce de la segunda fase del Regional Amateur, Cosmos empató con Ben Hur, Colón de San Justo ganó en la ciudad de San Jorge y Sanjustino igualó de local ante Los Andes de Alcorta.

Tal como estaba previsto los tres representantes de la Liga Santafesina en el Regional Amateur Litoral Sur comenzaron su participación en la segunda ronda. En el predio Nery Pumpido, Cosmos igualó 1 a 1 con Ben Hur de Rafaela, mientras que en el departamento San Martín, Colón de San Justo se impuso de visitante a Atlético San Jorge por 2 a 1. En el Coloso del Oeste, Sanjustino no pudo con Los Andes de Alcorta y terminó igualando 0 a 0.

En el predio Nery Pumpido de la Liga Santafesina, Cosmos y Ben Hur de Rafaela igualaron 1 a 1. La visita estuvo cerca de llevarse la victoria, pero no logró sostener la ventaja y ahora la serie quedó abierta para definirse en Rafaela. Durante la primera mitad, el elenco rafaelino mostró una postura ofensiva y consiguió generar situaciones para ponerse en ventaja. Sin embargo, volvió a evidenciar dificultades a la hora de concretar las oportunidades creadas.

El marcador recién se movió en el complemento. A los 58 minutos, después de una acción iniciada con un lateral, Enzo Fernández encontró espacio en el segundo palo y aprovechó la ocasión para poner el 1 a 0 a favor de la visita. Los santafesinos reaccionaron rápidamente y comenzó a presionar con mayor intensidad. Así a los 65, llegó la igualdad. Luciano Pereyra conectó un cabezazo que sorprendió al arquero rafaelino, ya que la pelota terminó ingresando junto a su primer palo para establecer el 1 a 1.

El equipo rafaelino se había puesto en ventaja por el gol de Enzo Fernández, pero el rival igualó por intermedio de Pereyra. Gentileza Mauricio Assat AM liga

De esta manera, la primera parte de la eliminatoria terminó sin ventajas para ninguno de los dos equipos. Ben Hur tendrá ahora la oportunidad de hacerse fuerte en barrio Parque Ilolay donde el próximo fin de semana se disputará la revancha que determinará quién continúa en carrera en el certamen regional.

Suerte dispar para los elencos de San Justo

El Conquistador pisó fuerte en el departamento San Martín. Colón de San Justo se hizo fuerte fuera de casa y derrotó por 2 a 1 a Atlético San Jorge en el parque 23 de Junio, por la ida de los octavos de final del TRFA 2026. En un gran partido, los dirigidos por Mauricio Chiementín, los goles de Brian Patito Minotti y Matías Fantín le dieron una victoria importantísima al conjunto rojiblanco que se quedó con la ventaja al término de los primeros 90 minutos. Había empatado transitoriamente a 10 minutos del cierre por intermedio del Búfalo Matías Jesús Aguirre.

Cosmos y Sportivo Ben Hur definirán la serie en barrio Parque Ilolay el próximo fin de semana. Gentileza Mauricio Assat AM liga

Sanjustino igualó sin goles ante Los Andes de Alcorta y en lo que va del Torneo Regional, no hizo goles en el Coloso. El primer tiempo fue muy equilibrado donde la jugada más clara favoreció a la visita. El complemento Sanjustino fue superior desde los primeros instantes, pero la falta de precisión fue notable, en jugadas que tiempo atrás eran goles cantados, hoy el Matador pasa por un déficit de definición, pero a pesar de ello, el fútbol sigue en subida. Entre semana, deberá esperar que decide la Liga Santafesina en la continuidad del Clausura, y el próximo domingo volverá a enfrentar a Los Andes en Alcorta.

Síntesis: Cosmos 1- Ben Hur de Rafaela 1

Cosmos FC: Tomás Perujo; Fabricio Mazzara, Franco Quiroga, Guillermo Previale y Joaquín Schaller; Lautaro Wederrtz, Ayrton Rodríguez, Agustín Menna y Guillemo Gozalve; Luciano Pereyra y Diego Fornillo. Suplentes: Tomás Birollo, Santiago Aragón, Ramiro Rodríguez, Ariel Lozano, Alexis Díaz y Juan Martínez. DT: Martín Binni.

Ben Hur: Pedro Bravo; Franco Villalba, Facundo Jofre, Martín Alemandi y Ramiro Contrera; Bautista Bessone, Zahir Yunis, Enzo Fernández y Diego López; Ignacio Giacinti y Kevin Velázquez. Suplentes: Maximiliano Bruno, Ignacio Taborda, Bautista Ferreyra, Felipe Elsener, Genaro Comba, Facundo Hang, y Federico Dunky. DT: Marcelo Medrano.

Goles: St: 13´ ’ Enzo Fernández (BH) y 20´ Luciano Pereyra (CFC).

Cancha: predio Liga Santafesina.

Árbitro: Jorge Tolosa (Liga Ceresina).