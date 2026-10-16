Comienza a completarse la postergada 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

El cruce entre La Salle Jobson y Deportivo Santa Rosa le dará continuidad al octavo capítulo del Clausura de Primera A, que seguirá el sábado 17, con el clásico entre La Perla y Nobleza de Recreo

Por la 8° fecha del Clausura, La Salle Jobson será anfitrión del descendido la Casita en Cabaña Leiva.

Este viernes comenzarán a recuperarse los encuentros de la octava fecha del Clausura Lautaro Fagioli de la máxima división de la Liga Santafesina, donde hasta el momento sólo se pudo disputar el juego que Academia le ganó a Unión. El grueso de la jornada se desarrollará el sábado, donde los focos estarán puestos en una nueva edición del Clásico de Recreo con La Perla siendo anfitrión de Nobleza. Para cerrar, si el clima de esta última parte del año lo permiten, el miércoles se disputarán tres partidos, los cuales están ligados a los tres elencos que se encuentran compitiendo en el Torneo Regional Amateur.

En la presente jornada de viernes 16 de octubre, a partir de las 21.30, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson se medirá con Deportivo Santa Rosa. El sábado 17 de octubre a las 16, se disputará el clásico de Recreo, en el estadio el Jardín, La Perla del Oeste se medirá con Nobleza. En la autopista, Ateneo Inmaculada recibirá a Las Flores II, y Colón de Santa Fe lo hará con Independiente.

En el Ricardo Yossen, Ciclón Norte jugará con Nacional, y en el Rodolfo Candioti, Juventud Unida de Candioti lo hará con Newell´s de barrio Roma. En el Gigante de Ciudadela, Gimnasia y Esgrima será anfitrión de Náutico El Quillá. El miércoles 21 se completará con los siguientes cruces: Ciclón Racing con Sanjustino, Cosmos con Universidad y Sportivo Guadalupe con Colón de San Justo.

Las posiciones en la Zona A quedaron del siguiente modo: Colón de San Justo 15, Juventud Unida de Candioti 14, Nobleza de Recreo 13, Universidad del Litoral 12, Cosmos y Colón de Santa Fe 10; Ateneo Inmaculada 9, Newell´s 7, Independiente 5, Sportivo Guadalupe 4, Las Flores II 1. Por su parte, la Zona B, se encuentra de esta manera: Sanjustino 17, El Quillá 15, Unión 13, Gimnasia y Esgrima 12, La Salle Jobson y Academia Cabrera 10, Ciclón Racing 9, Ciclón Norte y La Perla del Oeste 8, Nacional 7, Deportivo Santa Rosa 4.

El octavo capítulo en el certamen de ascenso

Con la octava fecha del Clausura 2026 de la Segunda División postergada por completo el fin de semana anterior, este viernes empezarán a jugarse las reprogramaciones: Por la Zona Repechaje, la Vecinal, ya clasificada al Octogonal, recibe a Defensores de Peñaloza, en tanto que Los Piratitas tendrá la visita del Depor Agua. El grueso de los partidos va el sábado, donde la jornada se cerrará con Santa Fe y Belgrano en el predio Nery Pumpido, encuentro que se disputará más tarde del horario central.

Por el certamen de ascenso, este viernes, la Vecinal Gálvez recibirá al duro Defensores de Peñaloza.

En la Zona Campeonato, este sábado 17 de octubre, se medirán desde las 16, Banco Provincial con Atenas, Los Canarios con El Cadi de Rincón en barrio Los Troncos, Pucará con San Cristóbal en barrio Transporte, en el extremo norte de la capital provincial Nuevo Horizonte con Defensores de Alto Verde. A las 18.30, en el predio Nery Pumpido jugarán Santa Fe FC con Belgrano de Coronda.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Santa Fe FC 15, Nuevo Horizonte y Defensores de Alto Verde 13, Atenas 12, Banco Provincial 11, San Cristóbal y Belgrano de Coronda 10, Pucará 6, Los Canarios 5 y El Cadi de Rincón 1.

En la Zona Repechaje, este viernes 16, a las 22, Vecinal Gálvez de Sauce Viejo se medirá con Defensores de Peñaloza, y Los Piratitas con Deportivo Agua, mientras que el sábado 17, a las 16, Loyola con Floresta, El Pozo con Atlético Arroyo Leyes y Don Salvador con Los Juveniles.

La tabla de posiciones se encuentra así: Vecinal Gálvez 17, El Pozo 15, Los Juveniles y Loyola 10; Atlético Arroyo Leyes, Deportivo Agua y Don Salvador 9; Los Piratitas 8, Floresta 7, Defensores de Peñaloza 2.