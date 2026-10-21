Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Los nadadores de Unión de Santa Fe, Janna Ubait, Facundo Amut y Alan Venencia, competirán como integrantes de la selección Argentina del tradicional certamen chileno.

Desde este jueves 22 hasta el domingo 25 de octubre en el Centro Acuático Kristel Köbrich, en Ñuñoa, en Santiago de Chile, se llevará a cabo la Copa Pacífico de Natación. La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos estará representada por una delegación de 16 nadadores juveniles A y otros 16 juveniles B, entre los cuales hay tres representantes del Club Atlético Unión, que son entrenados por el profesor Adrián Tur y Diego Garbarino.

El Centro Acuático Kristel Köbrich será el escenario para la XLIV Copa Pacífico, la cual reunirá a los mejores nadadores de Sudamérica en cuatro días de competencias y que contará con la participación de Janna Ubait, Facundo Amut y Alan Venencia los cuales pertenecen al Club Atlético Unión y forman parte de la delegación nacional dispuesta por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

Más detalles de la Copa Pacífico en Santiago de Chile

La Copa Pacífico 2026, promete cuatro días de competencia de primer nivel, reuniendo nadadores de nueve países diferentes, los cinco países fundadores (Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú), más cuatro delegaciones invitadas (Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay.

Cada jornada se divide en dos bloques. En la mañana se disputan las series clasificatorias de cada categoría (Juvenil A y Juvenil B), y los ocho mejores tiempos avanzan a las finales de la tarde, donde se definen las medallas y los puntos por país. Las pruebas de 400 m combinado, 800 m libre y 1.500 m libre se nadan en series contrarreloj, y la serie más rápida de cada una se disputa en la jornada de la tarde. Todas las pruebas individuales se disputan en damas y varones, en ambas categorías.

Las pruebas del jueves 22 de octubre son: 800m libre, 200m combinado, 100m libre, 100m pecho y relevo 4x100 libre mixto. Por su parte, el viernes 23 lo harán en 400 combinado, 100 espalda, 200 pecho, 200 libre y relevo 4x100 combinado en damas y varones. En tanto, el sábado 24, será el turno de los 1.500 libre 100 mariposa, 200 espalda y relevo 4x100 libre en damas y varones; y el domingo 25, será con 50 libre, 200 mariposa, 400 libre y el relevo 4x00 combinado mixto.

El equipo técnico nacional dispuso la conformación de la delegación nacional que competirá en Santiago de Chile.

En juveniles A lo harán: Zawadkzi Barragán, Martina López, Tiz Piscitelli, Martina Vega, Carmela Ruiz Acosta, Isabe Fassione y Janna Ubait de Unión de Santa Fe (damas); Juan Francesch, García Torres, Recal Fernández, Magnate Latorre, Franco Garraza y Benjamín Loto (caballeros).

En juveniles B lo harán: Josefina Verza, Martina González, Milena Ortiz, Francesca Baldino, Violeta Charras y Muriel Burghardt (damas); Thiago Soares, Joaquín Costoya, Francesco Squeo Lapún, Luca Parker Matarazzo, Joaquín Clabel, Facundo Amut de Unión de Santa Fe y Lucas Martino. También fueron convocados Faustina Guzmán Lagune, Alan Venencia de Unión de Santa Fe, Marko Ramos, Lucila Bambozzi, Thiziano Paz y Lola Gargani.