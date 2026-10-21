Uno Santa Fe | Ovación | Santiago de Chile

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Los nadadores de Unión de Santa Fe, Janna Ubait, Facundo Amut y Alan Venencia, competirán como integrantes de la selección Argentina del tradicional certamen chileno.

21 de octubre 2026 · 18:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Janna Ubait

Janna Ubait, Facundo Amut y Alan Venencia de Unión competirán en Santiago de Chile.

Desde este jueves 22 hasta el domingo 25 de octubre en el Centro Acuático Kristel Köbrich, en Ñuñoa, en Santiago de Chile, se llevará a cabo la Copa Pacífico de Natación. La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos estará representada por una delegación de 16 nadadores juveniles A y otros 16 juveniles B, entre los cuales hay tres representantes del Club Atlético Unión, que son entrenados por el profesor Adrián Tur y Diego Garbarino.

El Centro Acuático Kristel Köbrich será el escenario para la XLIV Copa Pacífico, la cual reunirá a los mejores nadadores de Sudamérica en cuatro días de competencias y que contará con la participación de Janna Ubait, Facundo Amut y Alan Venencia los cuales pertenecen al Club Atlético Unión y forman parte de la delegación nacional dispuesta por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

Más detalles de la Copa Pacífico en Santiago de Chile

La Copa Pacífico 2026, promete cuatro días de competencia de primer nivel, reuniendo nadadores de nueve países diferentes, los cinco países fundadores (Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú), más cuatro delegaciones invitadas (Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay.

Cada jornada se divide en dos bloques. En la mañana se disputan las series clasificatorias de cada categoría (Juvenil A y Juvenil B), y los ocho mejores tiempos avanzan a las finales de la tarde, donde se definen las medallas y los puntos por país. Las pruebas de 400 m combinado, 800 m libre y 1.500 m libre se nadan en series contrarreloj, y la serie más rápida de cada una se disputa en la jornada de la tarde. Todas las pruebas individuales se disputan en damas y varones, en ambas categorías.

Las pruebas del jueves 22 de octubre son: 800m libre, 200m combinado, 100m libre, 100m pecho y relevo 4x100 libre mixto. Por su parte, el viernes 23 lo harán en 400 combinado, 100 espalda, 200 pecho, 200 libre y relevo 4x100 combinado en damas y varones. En tanto, el sábado 24, será el turno de los 1.500 libre 100 mariposa, 200 espalda y relevo 4x100 libre en damas y varones; y el domingo 25, será con 50 libre, 200 mariposa, 400 libre y el relevo 4x00 combinado mixto.

El equipo técnico nacional dispuso la conformación de la delegación nacional que competirá en Santiago de Chile.

En juveniles A lo harán: Zawadkzi Barragán, Martina López, Tiz Piscitelli, Martina Vega, Carmela Ruiz Acosta, Isabe Fassione y Janna Ubait de Unión de Santa Fe (damas); Juan Francesch, García Torres, Recal Fernández, Magnate Latorre, Franco Garraza y Benjamín Loto (caballeros).

En juveniles B lo harán: Josefina Verza, Martina González, Milena Ortiz, Francesca Baldino, Violeta Charras y Muriel Burghardt (damas); Thiago Soares, Joaquín Costoya, Francesco Squeo Lapún, Luca Parker Matarazzo, Joaquín Clabel, Facundo Amut de Unión de Santa Fe y Lucas Martino. También fueron convocados Faustina Guzmán Lagune, Alan Venencia de Unión de Santa Fe, Marko Ramos, Lucila Bambozzi, Thiziano Paz y Lola Gargani.

Santiago de Chile Natación Copa Pacífico
Noticias relacionadas
La santafesina Virginia Lugo (de rojo) se impuso a Ana Aimo en Esperanza y se consagró campeona provincial.

Gran festival de box en Unión de Esperanza con una santafesina campeona

nico paz brillo con un doblete y una asistencia en la goleada del como ante manchester united

Nico Paz brilló con un doblete y una asistencia en la goleada del Como ante Manchester United

villa dora, otra vez entre los protagonistas de la liga argentina femenina

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

union quiere hacerse fuerte en el malvicino y va por otro triunfo ante barrio parque en la liga argentina

Unión quiere hacerse fuerte en el Malvicino y va por otro triunfo ante Barrio Parque en la Liga Argentina

Lo último

Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Último Momento
Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Barrio Santa Teresa: apuñalaron a un joven de 25 años y permanece internado en estado delicado

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Pullaro inauguró obras sobre el río Salado y anunció una inversión de $54.858 millones en la Ruta 39

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Comienza la Copa Pacífico de natación 2026 en Santiago de Chile

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Tobías Reyes organiza una gran velada en el Club Ceci de Gálvez

Tobías Reyes organiza una gran velada en el Club Ceci de Gálvez

Ovación
Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: Tiene una condición altísima y un gran futuro

Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: "Tiene una condición altísima y un gran futuro"

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

Casa Unión: el plan de pago que acordó la dirigencia rojiblanca con la familia Malvicino

La Reserva de Colón cortó la mala racha con un triunfazo ante Ferro en Pontevedra

La Reserva de Colón cortó la mala racha con un triunfazo ante Ferro en Pontevedra

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

Villa Dora, otra vez entre los protagonistas de la Liga Argentina Femenina

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Scaloni, a un paso de extender su ciclo en la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula