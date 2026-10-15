Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Messi

Con asistencia de Messi a De Paul, Inter Miami le ganó 2 a 0 al New York City

El equipo dirigido por el Kily González quedó como escolta en la Conferencia Este, detrás de Nashiville

15 de octubre 2026 · 09:47hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Con asistencia de Messi y gol de De Paul

Con asistencia de Messi y gol de De Paul, Inter Miami venció 2-0 a New York City.

El Inter Miami le ganó 2 a 0 al New York City con gol de Rodrigo De Paul, quien fue asistido por Lionel Messi. El argentino Germán Berterame había abierto la cuenta para el Inter Miami, a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que De Paul estiró la ventaja cuando se jugaba el quinto minuto de tiempo adicionado en la etapa inicial.

Inter Miami ganó con gol de De Paul

Cuando se terminaba el primer período y ya Berterame se había hecho presente en la red, Messi recibió el balón por derecha y de cachetada metió un pase al centro del área para la entrada de De Paul, quien clavó la pelota en el ángulo desde la puerta del área. De esta manera, el Inter Miami se mantuvo segundo en la Conferencia Este, con 52 puntos, a 14 del líder Nashville.

Lionel Messi De Paul Inter Miami
Noticias relacionadas
el grupo cali explico que paso con su show en la despedida de messi

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la seleccion

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

lionel scaloni: nunca pense que iba a ser dt del mejor jugador de la historia

Lionel Scaloni: "Nunca pensé que iba a ser DT del mejor jugador de la historia"

messi: jugar en la seleccion argentina es lo mas lindo que te puede pasar

Messi: "Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar"

Lo último

Escándalo en Paraná: una discusión en plena función de cine terminó a los golpes y con dos detenidas

Escándalo en Paraná: una discusión en plena función de cine terminó a los golpes y con dos detenidas

¿Por qué la Conmebol no deja que Rojo juegue la Libertadores con Estudiantes?

¿Por qué la Conmebol no deja que Rojo juegue la Libertadores con Estudiantes?

Unión jugará con el diario del lunes ante Riestra sabiendo que ya no puede fallar

Unión jugará con el diario del lunes ante Riestra sabiendo que ya no puede fallar

Último Momento
Escándalo en Paraná: una discusión en plena función de cine terminó a los golpes y con dos detenidas

Escándalo en Paraná: una discusión en plena función de cine terminó a los golpes y con dos detenidas

¿Por qué la Conmebol no deja que Rojo juegue la Libertadores con Estudiantes?

¿Por qué la Conmebol no deja que Rojo juegue la Libertadores con Estudiantes?

Unión jugará con el diario del lunes ante Riestra sabiendo que ya no puede fallar

Unión jugará con el diario del lunes ante Riestra sabiendo que ya no puede fallar

Inicia la fecha 34 de la Primera Nacional y podría definirse un finalista

Inicia la fecha 34 de la Primera Nacional y podría definirse un finalista

Aprueban una moratoria para multas de tránsito y del SEOM con descuentos de hasta el 50%: las faltas que quedan excluidas

Aprueban una moratoria para multas de tránsito y del SEOM con descuentos de hasta el 50%: las faltas que quedan excluidas

Ovación
Unión debuta en la Liga Argentina contra Bochas SC en el Malvicino

Unión debuta en la Liga Argentina contra Bochas SC en el Malvicino

Colón y la obligación inmediata por recuperar la contundencia

Colón y la obligación inmediata por recuperar la contundencia

Ver a Colón por LPF Play, ya tiene un costo: cuánto sale la suscripción mensual

Ver a Colón por LPF Play, ya tiene un costo: cuánto sale la suscripción mensual

Unión visita a Talleres en Córdoba con la obligación de sumar para acercarse a los playoffs

Unión visita a Talleres en Córdoba con la obligación de sumar para acercarse a los playoffs

Santa Fe tiene todo listo para recibir el Sudamericano U23 de atletismo

Santa Fe tiene todo listo para recibir el Sudamericano U23 de atletismo

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia