Uno Santa Fe | Ovación | Mac Allister

Con dos goles de Mac Allister, Liverpool logró una remontada y venció 4-3 a Villarreal

Alexis Mac Allister fue protagonista de la victoria de Liverpool por 4-3 ante Villarreal en la Champions League. El argentino marcó dos goles para revertir una desventaja de 2-0 en Anfield y destacó la reacción de su equipo

20 de octubre 2026 · 21:50hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Alexis Mac Allister marcó dos goles en la victoria de Liverpool.

Alexis Mac Allister marcó dos goles en la victoria de Liverpool.

Alexis Mac Allister marcó dos goles en la remontada de Liverpool ante Villarreal, que terminó con una victoria por 4-3 en el estadio Anfield, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. El mediocampista argentino fue determinante para que el conjunto dirigido por Arne Slot revirtiera un comienzo adverso y sumara tres puntos importantes en la competencia europea.

Mac Allister figura en Liverpool

El equipo español sorprendió desde el inicio y abrió el marcador a los cuatro minutos. Georges Mikautadze aprovechó un rechazo fallido de Virgil van Dijk y definió ante Alisson para establecer el 1-0. A los 29 minutos, Sergi Cardona amplió la ventaja tras recibir una asistencia de Nathan Saliba.

Sin embargo, Liverpool reaccionó antes del descanso. A los 36 minutos, Mac Allister conectó un cabezazo tras un córner ejecutado por Konstantinos Tsimikas y envió la pelota al ángulo superior del arco visitante. Poco después, Ronald Araújo aprovechó una desatención defensiva de Villarreal y marcó el empate 2-2.

En el segundo tiempo, Liverpool mantuvo la presión ofensiva y consiguió ponerse en ventaja a los 65 minutos. Mac Allister inició una jugada desde la mitad de la cancha, abrió hacia la derecha para Rio Ngumoha y luego apareció dentro del área para empujar el centro del juvenil y convertir el 3-2.

El conjunto inglés amplió la diferencia mediante Florian Wirtz, quien recibió una asistencia de Cody Gakpo y definió de zurda para establecer el 4-2. Sobre el final, Tani Oluwaseyi descontó para Villarreal y selló el resultado definitivo de 4-3.

Con este doblete, el campeón del mundo con Argentina alcanzó tres goles en tres encuentros disputados en la presente edición de la Champions League. Además, volvió a convertir dos tantos en un mismo partido, como había ocurrido anteriormente frente a Qarabag.

Mac Allister Liverpool Villarreal
Noticias relacionadas
Julián Álvarez volvió a convertir un gol con la camiseta del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez convirtió para el Atlético de Madrid y cortó una impresionante sequía

psg goleo a barcelona y quedo como lider en la champions league

PSG goleó a Barcelona y quedó como líder en la Champions League

erik ten hag tambien liquido a cristiano ronaldo: le fallo al equipo y a mi

Erik Ten Hag también liquidó a Cristiano Ronaldo: "Le falló al equipo y a mí"

se confirmo la fecha de la despedida de carlos tevez en la bombonera

Se confirmó la fecha de la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera

Lo último

Barcelona que sigue de cerca la situación de Lisandro Martínez

Barcelona que sigue de cerca la situación de Lisandro Martínez

Tras romper su sequía, Julián Álvarez recibió el respaldo de Simeone: Es determinante

Tras romper su sequía, Julián Álvarez recibió el respaldo de Simeone: "Es determinante"

Con dos goles de Mac Allister, Liverpool logró una remontada y venció 4-3 a Villarreal

Con dos goles de Mac Allister, Liverpool logró una remontada y venció 4-3 a Villarreal

Último Momento
Barcelona que sigue de cerca la situación de Lisandro Martínez

Barcelona que sigue de cerca la situación de Lisandro Martínez

Tras romper su sequía, Julián Álvarez recibió el respaldo de Simeone: Es determinante

Tras romper su sequía, Julián Álvarez recibió el respaldo de Simeone: "Es determinante"

Con dos goles de Mac Allister, Liverpool logró una remontada y venció 4-3 a Villarreal

Con dos goles de Mac Allister, Liverpool logró una remontada y venció 4-3 a Villarreal

Julián Álvarez convirtió para el Atlético de Madrid y cortó una impresionante sequía

Julián Álvarez convirtió para el Atlético de Madrid y cortó una impresionante sequía

Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido, cuestionó Kicillof

"Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido", cuestionó Kicillof

Ovación
El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

Colón conoce al árbitro del partido decisivo ante Ciudad de Bolívar

Colón conoce al árbitro del partido decisivo ante Ciudad de Bolívar

Unión tiene árbitro para el duelo vital ante Estudiantes en el 15 de Abril

Unión tiene árbitro para el duelo vital ante Estudiantes en el 15 de Abril

Con dos goles de Mac Allister, Liverpool logró una remontada y venció 4-3 a Villarreal

Con dos goles de Mac Allister, Liverpool logró una remontada y venció 4-3 a Villarreal

Tras romper su sequía, Julián Álvarez recibió el respaldo de Simeone: Es determinante

Tras romper su sequía, Julián Álvarez recibió el respaldo de Simeone: "Es determinante"

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre