Con dos goles de Mac Allister, Liverpool logró una remontada y venció 4-3 a Villarreal

Alexis Mac Allister fue protagonista de la victoria de Liverpool por 4-3 ante Villarreal en la Champions League. El argentino marcó dos goles para revertir una desventaja de 2-0 en Anfield y destacó la reacción de su equipo

Alexis Mac Allister marcó dos goles en la remontada de Liverpool ante Villarreal, que terminó con una victoria por 4-3 en el estadio Anfield, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. El mediocampista argentino fue determinante para que el conjunto dirigido por Arne Slot revirtiera un comienzo adverso y sumara tres puntos importantes en la competencia europea.

El equipo español sorprendió desde el inicio y abrió el marcador a los cuatro minutos. Georges Mikautadze aprovechó un rechazo fallido de Virgil van Dijk y definió ante Alisson para establecer el 1-0. A los 29 minutos, Sergi Cardona amplió la ventaja tras recibir una asistencia de Nathan Saliba.

Sin embargo, Liverpool reaccionó antes del descanso. A los 36 minutos, Mac Allister conectó un cabezazo tras un córner ejecutado por Konstantinos Tsimikas y envió la pelota al ángulo superior del arco visitante. Poco después, Ronald Araújo aprovechó una desatención defensiva de Villarreal y marcó el empate 2-2.

En el segundo tiempo, Liverpool mantuvo la presión ofensiva y consiguió ponerse en ventaja a los 65 minutos. Mac Allister inició una jugada desde la mitad de la cancha, abrió hacia la derecha para Rio Ngumoha y luego apareció dentro del área para empujar el centro del juvenil y convertir el 3-2.

El conjunto inglés amplió la diferencia mediante Florian Wirtz, quien recibió una asistencia de Cody Gakpo y definió de zurda para establecer el 4-2. Sobre el final, Tani Oluwaseyi descontó para Villarreal y selló el resultado definitivo de 4-3.

Con este doblete, el campeón del mundo con Argentina alcanzó tres goles en tres encuentros disputados en la presente edición de la Champions League. Además, volvió a convertir dos tantos en un mismo partido, como había ocurrido anteriormente frente a Qarabag.