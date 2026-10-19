Cosmos FC quedó eliminado en Rafaela del Regional Amateur

En la vuelta de la segunda fase de la Región Litoral Sur, Ben Hur eliminó a Cosmos al golearlo 5 a 0 en Rafaela. Sanjustino logró clasificar a cuartos y se medirá con Colón (SJ)

Ben Hur de Rafaela goleó a Cosmos FC por 5 a 0 para decretar un global de 6 a 1 y clasificarse a la tercera etapa del Regional Amateur. El conjunto rafaelino marcó diferencias desde el comienzo y construyó una victoria sin sobresaltos, con una actuación sólida en todas sus líneas y eficacia frente al arco rival.

Por su parte, Sanjustino avanzó en los penales ante Los Andes de Alcorta y enfrentará a Colón de San Justo en la próxima etapa. Alejo Macellari le dio el gol del descuento al equipo de Marcelo Molina que cayó por 2 a 1 en el tiempo regular. El Conquistador luchó hasta el final y se quedó con el triunfo ante Atlético San Jorge y ahora se cruzará con el Matador.

Cosmos fue eliminado del Regional Amateur

Por el Torneo Regional Amateur, Ben Hur de Rafaela goleó por 5 a 0 a Cosmos en el cotejo de vuelta de la segunda fase de la Región Litoral Sur. En el estadio Néstor Zenklusen en barrio Parque, la escuadra rafaelina selló su clasificación con un global por 6 a 1, ya que en el predio Nery Pumpido habían empatado santafesinos y rafaelinos 1 a 1. Los goles para la BH fueron marcados por Juan Bessone, Bautista Bessone, Enzo Fernández en dos ocasiones y Genaro Comba.

Apenas a los 3 minutos del primer tiempo, Juan Bessone abrió el marcador para el conjunto rafaelino. El golpe inicial tuvo continuidad a los 8’, cuando Bautista Bessone aprovechó un error en la salida de la defensa visitante para ampliar la ventaja y encaminar el partido.

Cosmos intentó reaccionar, pero se encontró con un rival que manejó los tiempos y generó nuevas situaciones de peligro. A los 16’, Pedro Bravo respondió ante un remate de Lautaro Wedertz, mientras que a los 34’ llegó el tercer tanto de la “BH”: Enzo Fernández sacó un potente disparo desde media distancia que Tomás Perujo no logró controlar. Antes del descanso, Ben Hur estuvo cerca de volver a convertir mediante un tiro libre de Diego López, ejecutado desde las inmediaciones de la medialuna, que pasó muy cerca del palo izquierdo del arquero visitante.

En el segundo tiempo, el dueño de casa mantuvo la intensidad y siguió acumulando oportunidades. A los 3 minutos, una precisa habilitación de Bautista Bessone dejó a Enzo Fernández en una posición favorable, aunque el delantero no pudo darle dirección a su remate. Tres minutos después, volvió a probar desde afuera del área y obligó a Perujo a controlar el balón en dos tiempos.

En el estadio Néstor Zenklusen de Rafaela, la BH se impuso por 5 a 0, y 6 a 1 en el global.

La superioridad del conjunto rafaelino terminó de reflejarse a los 27’. Tras una salida defectuosa de la defensa santafesina, Fernández capturó la pelota en el borde del área y sacó un derechazo que pegó en la base del palo izquierdo antes de ingresar al arco. Un verdadero golazo para establecer el cuarto tanto y liquidar definitivamente la serie.

Cosmos buscó el descuento, pero se encontró con la seguridad de Bravo, quien a los 32’ evitó la conquista de Alexis Díaz y sostuvo su arco en cero. Sobre el cierre, a los 42 minutos del segundo tiempo, Genaro Comba apareció para poner cifras definitivas y coronar una actuación convincente del “Lobo”, que celebró ante su gente y confirmó su buen momento en el certamen.

Por su parte, Sanjustino contra viento y marea y ante pronósticos adversos y situaciones desmoralizantes, plantó bandera en Alcorta y logró acceder a cuartos de final del Torneo Regional Amateur. En un primer tiempo de nerviosismo y desconcentración el local se puso en ventaja con gol de penal de Insanta luego Crevacuore en menos de 25' de partido se llevaba la serie.

Sanjustino avanzó en los penales tras imponerse a Los Andes de Alcorta y jugará con Colón SJ en la próxima fase.

Pero en el complemento apareció el Matador y con gol de Alejo Macellari forzaba los penales. Desde los doce pasos el local erró más veces que Sanjustino y El Matador dió el golpe y cruzó Los Andes. Se vienen los clásicos regionales, pero el miércoles Sanjustino visita a Ciclón Racing por la fecha adeudada de Liga.

Tercera fase:

Ben Hur de Rafaela vs. Juventud de Esperanza

Colón de San Justo vs. San Justino

Síntesis

Ben Hur 5- Cosmos FC 0

Ben Hur de Rafaela: Pedro Bravo; Franco Villalba, Facundo Jofré, Ignacio Taborda y Martín Alemandi (Ramiro Contrera); Diego López (Genaro Comba), Juan Bessone (Ignacio Giacinti), Zahir Yunis y Bautista Bessone; Gastón Monserrat (Kevin Velázquez) y Enzo Fernández (Facundo Hang). Suplentes: Maximiliano Bruno y Leandro Sola. DT: Marcelo Medrano.

Cosmos: Tomás Perujo; Ramiro Rodríguez, Franco Quiroga, Guillermo Previale y Joaquín Schaller (Alexis Díaz); Ariel Lozano (Santiago Aragón), Airton Rodríguez, Lautaro Wedertz (Agustín Menna) y Guillermo Gozalvez; Luciano Pereyra (Cristian Taborda) y Diego Fornillo (Kevin Miño). Suplentes: Tomás Birollo y Fabricio Massara. DT: Martín Binni.

Goles: PT, 3’ Juan Bessone (BH), 8’ Bautista Bessone (BH) y 34’ Enzo Fernández (BH); ST, 27’ Enzo Fernández (BH) y 42’ Genaro Comba (BH).

Estadio: Néstor Zenklusen de Ben Hur.

Árbitro: Franco Campos (Totoras).