Davidovich Fokina se coronó campeón en el Masters 1000 de Shanghái ante Rafa Jódar

El malagueño remontó el resultado ante el madrileño en una histórica final española.

El tenista malagueño Alejandro Davidovich Fokina logró este domingo el título más importante de su carrera al proclamarse campeón del Masters 1000 de Shanghái al vencer a Rafa Jódar por 1-6, 7-6(5) y 6-4.

En una vibrante final española, Davidovich Fokina consiguió el primer trofeo de esta categoría en su historial tras imponerse en tres sets y completar una espectacular remontada ante el madrileño Rafa Jódar.

El choque, que estrenaba el frente a frente entre ambos jugadores, comenzó con un claro dominio de Jódar, ya que el madrileño saltó a la pista mostrando un tenis impecable, certero en la red y agresivo en sus tiros.

Tras romper el servicio de Davidovich Fokina en el segundo y en el sexto juego —este último con un brillante revés paralelo—, Jódar se adjudicó con rotundidad la primera manga por un contundente 6-1.

El segundo parcial, clave para Davidovich Fokina en el Masters de Shánghai

Davidovich Fokina, que venía de superar a Alexander Zverev en semifinales, dio un paso adelante en el segundo parcial y, pese a que Jódar llegó a adelantarse 3-2 tras un quiebre, el malagueño reaccionó de inmediato devolviendo la rotura con un sensacional passing de revés.

En el décimo juego, Davidovich Fokina salvó dos bolas de rotura críticas para situar el 6-5 y forzó un tie-break de altísimo nivel, el cual selló a su favor con un potente servicio.

En el set decisivo, Davidovich Fokina asestó un golpe clave al quebrar de entrada y, aunque Jódar respondió con una rotura rápida, el malagueño volvió a romper en el quinto juego para ponerse 3-2 y consolidar la ventaja con su saque.

Muestra del desgaste físico, Jódar necesitó asistencia fisioterapéutica en el séptimo juego por sobrecarga muscular en las piernas, por lo que, mucho más entero en el tramo final, el malagueño cerró el partido con un definitivo 6-4 gracias a un servicio directo a la derecha de un rival acalambrado.