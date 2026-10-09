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Designaron a un árbitro imputado por estafa piramidal en un partido de Primera

Juan Cruz Robledo debutará en la Primera División mientras pesa una imputación por 7 millones de dólares.

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2026 · 17:34hs
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Designaron a un árbitro imputado por estafa piramidal en un partido de Primera

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) provocó una fuerte polémica tras designar como árbitro principal para el partido entre Newell's y Gimnasia y Esgrima de Mendoza al referí Juan Cruz Robledo pese a su reciente detención e imputación penal en la causa judicial por las estafas piramidales de Generación Zoe.

El juez de 34 años debutará en la Primera División del fútbol argentino el próximo lunes a las 18:30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie en medio del rechazo provocado por sus antecedentes penales en la ciudad de Rosario.

La investigación conducida por el exfiscal Mariano Ríos Artacho derivó en la aprehensión de Robledo el 22 de octubre de 2023 por integrar la red local que captaba inversores bajo la promesa de retornos imposibles en dólares dentro del esquema ponzi liderado por Leonardo Cositorto.

La imputación judicial atribuyó al árbitro una participación directa en maniobras de defraudación por 7 millones de dólares, junto a cargos por lavado de dinero ejecutados mediante la desviación de utilidades hacia criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y USDT dentro de la plataforma Binance.

Juan Cruz Robledo, a Primera División

La conducción de la AFA resolvió promover a Robledo a la máxima categoría, omitiendo el tiempo que el juez permaneció privado de su libertad durante el desarrollo de las medidas cautelares tramitadas en el expediente penal.

Las autoridades arbitrales avalaron la llegada de Robledo a la Primera División, ignorando también sus severas controversias deportivas en el ascenso, donde acumuló sanciones tras cobrar penales insólitos a favor de Colón frente a San Telmo y a favor de Tristán Suárez frente a Gimnasia de Jujuy.

El referí estará acompañado en Mendoza por los asistentes Eric Grunmann y Uriel García Leri, junto a Ulises Jerónimo como cuarto árbitro, mientras que Héctor Paletta estará en el VAR con Julián Beligoy como AVAR.

árbitro primera Juan Cruz Robledo
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